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Dünya

DSÖ, Gazze'de "çocuk felci aşılama kampanyasının" kısa sürede başlatılmasını bekliyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de çocuk felci aşılama kampanyasının ilk turunun ağustos sonunda veya eylülde başlatılmasını beklediklerini bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 16.08.2024 - Güncelleme : 16.08.2024
DSÖ, Gazze'de "çocuk felci aşılama kampanyasının" kısa sürede başlatılmasını bekliyor

Geneve

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de çocuk felciyle ilgili başlatılması planlanan aşı kampanyasına dair X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

"İki aşamalı çocuk felci aşılama kampanyasının, dolaşan virüs varyantının yayılmasını önlemek için ağustos sonu ve eylülde Gazze genelinde başlatılması bekleniyor." ifadesini kullanan Ghebreyesus, çatışmalara insani ara verilmesinin, can kurtarıcı aşıların ihtiyaç sahibi çocuklara ulaşması için hayati öneme sahip olduğunu belirtti.

Ghebreyesus, taraflardan aşılama kampanyasının iki aşamasında da 7 gün boyunca çatışmalara insani ara vermesini talep ederek, Gazze'deki tüm çocuklar için "en iyi aşının barış" olduğunu vurguladı.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Gazze'de 8 yaş altı 600 bin çocuğa yönelik çocuk felci aşılama kampanyasıyla ilgili çalışmalar yürüttüklerini ve 1 milyondan fazla çocuk felci aşısını Gazze'ye gönderdiklerini açıklamıştı.

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