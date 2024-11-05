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DSÖ: Gazze'de 12 bin ila 14 bin kritik hastanın tıbbı tahliyeye ihtiyaç duyduğunu tahmin ediyoruz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Filistin Temsilcisi Rik Peeperkorn, Gazze'de 12 bin ila 14 bin kritik hastanın tıbbı tahliyeye ihtiyaç duyduğunu tahmin ettiklerini bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 05.11.2024 - Güncelleme : 05.11.2024
DSÖ: Gazze'de 12 bin ila 14 bin kritik hastanın tıbbı tahliyeye ihtiyaç duyduğunu tahmin ediyoruz

Cenevre

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Filistin Temsilcisi Rik Peeperkorn, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'deki 100'den fazla hastanın tıbbi tahliyesinin gerçekleştirilmesinin planlandığını kaydeden Peeperkorn, bu hastaların Gazze'deki Sağlık Bakanlığının listesinde yer alan ve "öncelikli tahliye edilmesi gereken kişiler" olduğunu belirtti.

Peeperkorn, hastaların tahliyesinin Kerem Ebu Salim (Şalom) Kapısı'ndan yapılacağını söyleyerek, "Hastaların çoğunluğu Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek. Yaklaşık 13 hasta ise Romanya'ya tahliye edilecek. Bu tahliye operasyonu yarın için planlanıyor." dedi.

Refah Sınır Kapısı 6 Mayıs'ta İsrail tarafından kapatılmadan önce buradan yaklaşık 4 bin 700 hastanın tahliyesinin gerçekleştirildiğini hatırlatan Peeperkorn, bu sınır kapısının kapanmasının ardından yalnızca 282 hastanın tıbbi tahliyesinin yapıldığını vurguladı.

Peeperkorn, "Gazze'deki hastalar için daha iyi organize edilmiş ve sürekli gerçekleştirilecek bir tıbbi tahliye sürecine ihtiyacımız var. Gazze'de 12 bin ila 14 bin kritik hastanın tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyduğunu tahmin ediyoruz." diye konuştu.

"10 yaş altı 105 bin 261 çocuk aşılandı"

Gazze'nin kuzeyinde 23 Ekim'de çocuk felci aşılama kampanyasına ara verilmesinin ardından 2-4 Kasım tarihlerinde aşılama işlemlerinin yapıldığını anımsatan Peeperkorn, "Gazze'nin kuzeyinde 2-4 Kasım tarihlerinde 10 yaş altı 105 bin 261 çocuk aşılandı, 83 bin 876 çocuğa A vitamini takviyesi sağlandı." ifadesini kullandı.

Peeperkorn, Gazze'nin kuzeyindeki aşılama kampanyasının, yoğun nüfuslu bölgelerde bulunan dört sağlık tesisinde 5 Kasım'a kadar devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Çocuk felciyle ilgili teknik komitenin daha fazla uzatma talep edilip edilmeyeceğini değerlendirmek üzere bugün görüşeceğini bildiren Peeperkorn, Gazze'nin kuzeyindeki çocuk felci aşılama kampanyasıyla burada bulunan 10 yaş altı yaklaşık 119 bin çocuğu aşılamayı hedeflediklerini kaydetti.

Peeperkorn, çocuk felcinin bulaşmasını engellemek için Gazze Şeridi'ndeki çocukların en az yüzde 90'ının aşılanması gerektiğini ancak mevcut koşullar göz önüne alındığında bunu başarmanın zor olacağını söyledi.

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