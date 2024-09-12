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Dünya

DSÖ, Gazze'de 1 Eylül'den bu yana 552 bin 451 "çocuk felci aşısı" yapıldığını duyurdu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Filistin Temsilcisi Rik Peeperkorn, Gazze Şeridi'nde 1 Eylül'den bu yana devam "çocuk felci aşılama kampanyası" kapsamında 552 bin 451 aşı yapıldığını bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 12.09.2024 - Güncelleme : 12.09.2024
DSÖ, Gazze'de 1 Eylül'den bu yana 552 bin 451 "çocuk felci aşısı" yapıldığını duyurdu

Cenevre

Peeperkorn, DSÖ tarafından düzenlenen çevrim içi basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Gazze Şeridi'nde 1 Eylül'den bu yana devam eden çocuk felci aşılama kampanyasının bugün sona ereceğini belirten Peeperkorn, Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesiminin ardından kuzeyindeki aşılama kampanyasının 10 Eylül'de başladığını hatırlattı.

Peeperkorn, tarafların aşılamanın yapıldığı bölgelerde "geçici olarak çatışmalara ara verme" taahhütlerine uymalarını memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, DSÖ'nün kalıcı ateşkes çağrısını yineledi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde şimdiye kadar 10 yaş altı 105 bin 909, orta kesiminde 195 bin 722 ve güneyinde 250 bin 820 çocuğun aşılandığını duyuran Peeperkorn, "Gazze Şeridi'nde dün itibarıyla toplamda 552 bin 451 çocuğa, çocuk felci aşısı yapıldı. Bugün yapılan aşı sayısı hala bekleniyor." dedi.

Peeperkorn, kampanyaya bu seviyede katılımın "cesaret verici" olduğunu kaydederek, DSÖ ekiplerinin gittiği her bölgede ailelerin çocuklarının aşı olması için ellerinden geleni yaptığını dile getirdi.

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