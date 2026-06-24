DSÖ, Avrupa'da sıcaklıkların küresel ortalamadan yaklaşık 2 kat hızlı arttığını bildirdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Avrupa'da etkili olan sıcak hava dalgasına ilişkin ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

"Avrupa'daki sıcak hava dalgası, okulların kapanmasına ve insanların sağlığının risk altına girmesine neden oluyor." ifadesini kullanan Ghebreyesus, Avrupa genelinde sıcaklıkların küresel ortalamanın yaklaşık 2 katı hızla arttığına ilişkin verilerin olduğunu işaret etti.

Ghebreyesus, Avrupa'daki bu durumun da gelecekte aşırı sıcakların olasılığını ve şiddetini artırdığını kaydetti.

Önlemler için daha fazla gecikmeye tahammüllerinin olmadığını vurgulayan Ghebreyesus, "Liderler, iklim değişikliğine dayanıklı sağlık sistemlerine yatırım yapmaya öncelik vermenin yanı sıra iklim eylemini hızlandırmalı ve iklim krizinin nedenlerini azaltmalı." ifadelerini kullandı.