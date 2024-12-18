DSÖ, 2014'ten bu yana 70 bin düzensiz göçmenin öldüğünü bildirdi
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2014'ten bu yana 70 binden fazla düzensiz göçmenin öldüğünü bildirirken güvenli, düzenli ve onurlu göçü sağlama çağrısında bulundu.
Geneve
DSÖ, 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla X'ten paylaşım yaptı.
Hiçbir yolculuğun trajediyle sonuçlanmaması gerektiği belirtilen paylaşımda, "2014'ten bu yana 70 binden fazla göçmen öldü. Güvenli, düzenli ve onurlu göçü sağlayalım. Sağlık haklarını koruyalım, daha fazla ölümü önleyelim." ifadeleri kullanıldı.
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