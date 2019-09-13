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Dünya

Dorian kasırgasının vurduğu Bahamalar'da bin 300 kişi hala kayıp

Bahamalar'ı vuran Dorian kasırgası nedeniyle bin 300 kişinin hala kayıp olduğu bildirildi.

Zehra Ulucak   | 13.09.2019
Dorian kasırgasının vurduğu Bahamalar'da bin 300 kişi hala kayıp

Ankara

BBC'nin haberine göre, Bahamalar Ulusal Acil Durum Yönetimi Ajansından yapılan açıklamada, ülkeyi geçen hafta 5. kategoride vuran Dorian kasırgasının ardından haber alınamayan bazı kişilerin barınma merkezlerinde olduğunun tespit edilmesi üzerine kayıp sayısının güncellendiği belirtildi.

Açıklamada, hafta içi 2 bin 500 olarak açıklanan kayıp sayısının bin 300 olduğu ifade edildi.

Kasırganın vurduğu bölgelerde arama çalışmaları devam ediyor.

Bahamalar'da yetkililer, çarşamba günü, 2 bin 500 kişiden haber alınamadığını açıklamış ancak bu kişilerden bazılarının barınaklarda olabileceği ve kontrollerin tamamlanmasının ardından sayının düşebileceği belirtilmişti.

ABD'den Bahamalar'a insani yardım

ABD yönetimi, Bahamalar'a yaklaşık 4 milyon dolarlık yeni insani yardımda bulunulacağını duyurdu.

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansından yapılan açıklamada, paranın, Bahamalar'ın kasırgadan etkilenen bölgelerindeki halka barınak, yiyecek, ilaç ve su temini için harcanacağı kaydedildi.

Açıklamada, şimdiye kadar Dorian'dan etkilenen kişiler için ayrılan bütçenin, yeni yardımla 10 milyon doları aştığı belirtildi.

Diğer yandan Bahamalar hükümeti, dün, ülkede tropikal fırtına uyarısı yayınladı.

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor

Kasırgada hayatını kaybedenlerin sayısının 50'ye yükseldiğini açıklayan yetkililer, çok sayıda kişiden halen haber alınamadığı için ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu ifade etmişti.

Yetkililer, kasırganın en fazla etkili olduğu iki adadan şimdiye kadar 5 bin kişinin tahliye edildiğini, yaklaşık 7 bin kişinin ise tahliye edilmeyi beklediğini bildirmişti.

Öte yandan Bahamalar'a hasar tespit için ekip gönderen Birleşmiş Milletler de 70 bin kişinin acil yardıma ihtiyaç duyduğunu açıklamıştı.

Bölgeyi şu ana kadar vuran en büyük kasırga olarak kayıtlara geçen Dorian kasırgası Bahamalar'da büyük hasara neden olurken, binlerce kişi de evsiz kalmıştı.

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