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Gazze Şeridi’nde Anadolu Ajansı kameramanı Muhammed El-Alul ile foto muhabiri Mustafa Hassuna ve şoförleri yaralandı. -VTR-
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Dünya

Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların saldırısında 1 Ukrayna askeri öldü

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların ateşi sonucu 1 Ukrayna askeri hayatını kaybetti.

Talha Yavuz   | 13.05.2021
Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların saldırısında 1 Ukrayna askeri öldü

Kiev

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, ayrılıkçıların keskin nişancı ateşi sonucu 1 Ukrayna askerinin öldüğü ifade edildi.

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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