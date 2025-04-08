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Dünya

Dominik Cumhuriyeti'nde eğlence mekanının çatısının çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 58'e çıktı

Karayipler ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde bir eğlence mekanının çatısının çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 58'e yükseldi.

Ahmet Furkan Mercan  | 08.04.2025 - Güncelleme : 09.04.2025
Dominik Cumhuriyeti'nde eğlence mekanının çatısının çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 58'e çıktı

Santo Domingo

CNN haberine göre, başkent Santo Domingo'da bulunan "Jet Set" isimli eğlence mekanının çatısı dün, içeride en az 300'e yakın müşteri varken çöktü.

Acil Durum Operasyon Merkezi (COE) Direktörü Juan Manuel Mendez'in açıklamasına göre, çökme sonucu enkaz altında kalan 58 kişi öldü.

Amerikan Beyzbol Ligi'nin (MLB) eski oyuncusu Octavio Dotel'in de ölenler arasında bulunduğu belirtildi.

Enkazda arama faaliyetinin sürdüğü ve kurtarılan 160'a yakın kişinin yaralı olarak hastanelere kaldırıldığı kaydedildi.

Çökme esnasında sanatçı Rubby Perez ile orkestrasının sahnede performansı sergilediği bildirildi.

Gün doğumu sonrası havadan çekilen görüntülerde, binanın ortasında geniş bir deliğin oluştuğu görüldü.

Çökmenin nedeninin soruşturulduğu bildirildi.

3 günlük yas

Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Luis Abinader, açıklamasında, felaketin ardından üç günlük yas ilan ettiğini bildirdi.

Eğlence mekanına giderek incelemelerde bulunan Abinader, trajediden dolayı derin bir üzüntü duyduğunu söyledi.

Abinader, "Tüm kurtarma kuruluşları gerekli yardımı sağladı ve kurtarma çalışmalarında yorulmadan çalışıyor." ifadesini kullandı.

"Jet Set", pazartesi geceleri etkinliklerine katılım açısından Dominik Cumhuriyeti'nin en ünlü eğlence mekanlarından biri olarak gösteriliyor.

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