Doha'daki tarihi ve kültürel mekanlarda iftar vakti top atışı gerçekleştiriliyor
Katar'ın başkenti Doha'daki tarihi ve kültürel mekanlarda ramazan ayı boyunca iftar vaktinin geldiğini duyurmak için geleneksel top atışları gerçekleştiriliyor.
Doha
Katar yönetimi ve yerel belediyeler, Ramazan ayına özel süslemelerle şehri adeta bir sanat eserine dönüştürürken; Katara, Suk Vakıf, Eski Doha Limanı ve Lusail Bulvarı gibi şehrin popüler noktalarında iftar vakti gerçekleştirilen top atışı izleyenlere görsel bir şov sunuyor.
Katar'ın resmi televizyon kanalı Katar TV'den canlı yayınlanan top atışlarına yerel halk ve turistler yoğun ilgi gösteriyor.
Ziyaretçiler bu mekanlarda gerçekleştirilen iftar topu atışının ardından geleneksel Katar mutfağının lezzetlerini deneyimleyerek Ramazan'ın manevi atmosferini hissediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.