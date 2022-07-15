Dolar
17.41
Euro
17.58
Altın
1,708.00
ETH/USDT
1,227.60
BTC/USDT
20,914.00
BIST 100
2,382.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı 15 Temmuz Şehitler Anıtı, vatandaşlar tarafından ziyaret ediliyor ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'nda konuşuyor
logo
Dünya

Doha'daki Al Jaber kuleleri, 15 Temmuz'un 6. yılında Katar ve Türk bayraklarıyla aydınlatıldı

Katar'ın başkenti Doha'nın Lusail bölgesinde bulunan Al Jaber kuleleri, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla Türk ve Katar bayraklarıyla ışıklandırıldı.

Serdar Bıtmez, Zeynep Tüfekçi Gülay   | 15.07.2022
Doha'daki Al Jaber kuleleri, 15 Temmuz'un 6. yılında Katar ve Türk bayraklarıyla aydınlatıldı Fotoğraf: Serdar Bıtmez / AA

Doha

Doha'daki Al Jaber ikiz kuleleri, "15 Demokrasi ve Birlik Gününde Türk halkı, Katar Emiri'nin ve halkının tutumunu unutmayacaktır." ifadesiyle aydınlatıldı.

Kulelere, iki ülke arasındaki dayanışmayı ifade etmek için Türk ve Katar bayraklarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani'nin posterleri de yansıtıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz 2016'da darbe gecesi kendisini ilk arayan ve darbeye karşı Türkiye'ye destek verenin Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani olduğunu söylemişti.

Katar Emiri Al Sani, başarısız darbe girişimine karşı Türk halkını etrafında topladığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tekirdağ-İstanbul kara yolunda tatil dönüşü yoğunluğu
Saraçhane Meydanı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Öztürk'ten "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı
Hasköy Musevi Mezarlığı'nda mezar taşlarını 5 çocuğun tahrip ettiği belirlendi

Benzer haberler

Hasköy Musevi Mezarlığı'nda mezar taşlarını 5 çocuğun tahrip ettiği belirlendi

Hasköy Musevi Mezarlığı'nda mezar taşlarını 5 çocuğun tahrip ettiği belirlendi

Osmaneli-Bursa-Bandırma-Balıkesir Hızlı Tren Hattı T04 Tüneli ışığa kavuşuyor

Hasköy Musevi Mezarlığı'nda bazı mezar taşları tahrip edildi

TRT'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinliği" düzenlendi

TRT'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinliği" düzenlendi
Yurda dönen hacılar, Esenboğa Havalimanı'nda yakınlarınca karşılandı

Yurda dönen hacılar, Esenboğa Havalimanı'nda yakınlarınca karşılandı
Ayasofya-i Kebir Camii'nde 15 Temmuz şehitleri için mevlit programı

Ayasofya-i Kebir Camii'nde 15 Temmuz şehitleri için mevlit programı