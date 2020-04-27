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Dünya, Koronavirüs

Doğu Kudüslüler teravih namazını Mescid-i Aksa’nın kapılarında kılıyor

İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün "Eski Şehir" bölgesinde oturan Filistinliler, teravih namazını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ibadete açılamayan Mescid-i Aksa’nın kapılarında kılıyor.

Mustafa Deveci   | 27.04.2020
Doğu Kudüslüler teravih namazını Mescid-i Aksa’nın kapılarında kılıyor Fotoğraf Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Tüm İslam aleminde olduğu gibi, Kovid-19 nedeniyle Doğu Kudüs’teki camiler de ramazan ayında ibadete açılamadı.

Harem-i Şerif’te görevli imam hatiplerin yanı sıra Kudüs İslami Vakıflar Konseyi üyelerinden oluşan birkaç kişilik cemaat Mescid-i Aksa’da teravih namazını kılmaya devam ediyor. 

Kudüs'te teravih namazı

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa’nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında ramazan ayında ibadete kapalı olması nedeniyle vatandaşlar, sosyal mesafeye dikkat ederek dışarda teravih namazı kıldı. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )

Mescid-i Aksa’nın içinde yer aldığı Eski Şehir’de yaşayan Filistinliler ise teravih namazını kılabilmek için her akşam Harem-i Şerif’in kapılarına geliyor. 

Filistinliler, salgın nedeniyle kapalı olan Mescid-i Aksa’nın kapıları önünde sosyal mesafe kuralına uyarak saf tutuyor.

Mescid-i Aksa’nın içinde az sayıda kişinin katılımıyla kılınan teravih namazı, hoparlörler sayesinde dışardaki cemaate ulaştırılıyor.

Harem-i Şerif’teki teravih namazlarının internet üzerinden yapılan canlı yayınları binlerce kişi tarafından izleniyor.

Diğer bölgelerden gelenlere para cezası

Öte yandan İsrail polisi, Doğu Kudüs'ün diğer bölgelerinden gelen ve teravih namazını Mescid-i Aksa'nın kapılarında kılmak isteyen Filistinlilere para cezasına çarptırıyor.

İsrail polisi, dün akşam Mescid-i Aksa'nın kapılarında teravih namazı kılan ve Eski Şehir'de oturmadıkları belirtilen 3 Filistinliye evlerinden 500 metre uzaklaştıkları gerekçesiyle 500 yeni İsrail şekeli (988 lira) ceza kesmişti.

Kudüs İslami Vakıflar Konseyi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın Kovid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında ramazan ayında da ibadete açılmayacağını duyurmuştu.

İsrail yönetimi de Kovid-19 nedeniyle zorunlu nedenler dışında evlerinden 500 metre uzaklaşanlara para cezası verilmesine karar verirken, 19'dan fazla kişinin katıldığı toplu ibadetleri de yasaklamıştı.

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Doğu Kudüslüler teravih namazını Mescid-i Aksa’nın kapılarında kılıyor
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