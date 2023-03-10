Dolar
18.97
Euro
20.09
Altın
1,834.34
ETH/USDT
1,400.00
BTC/USDT
19,861.00
BIST 100
5,433.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulüp tarafından yürütülen deprem bölgelerine yönelik yardımların “Bırakmam Seni Türkiyem" kampanyasına ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

Doğu Afrika'nın güney sahilleri sellerle, kuzeyi kuraklıkla mücadele ediyor

Doğu Afrika'nın güney sahilleri sel ve şiddetli fırtınalarla, kuzey sahilleri kuraklıkla mücadele ediyor.

Gökhan Kavak  | 10.03.2023 - Güncelleme : 10.03.2023
Doğu Afrika'nın güney sahilleri sellerle, kuzeyi kuraklıkla mücadele ediyor

İstanbul

Eski Kenya Meteoroloji Müdürü Evans Mukolwe, basına yaptığı açıklamada, Doğu Afrika sahillerini iki ayrı iklim koşulunun etkilediğini belirtti.

Mukolwe, "Her zaman bu iki zıt sistem olmuştur. Güney sahiller sellerle, kuzey sahiller ise kurakla mücadele ediyor." dedi.

Afrika'nın doğusunda Madagaskar ve Mozambik'i ikinci kez etkisi altına alması beklenen Freddy'nin tarihin en uzun süren kasırgası olabileceği belirtiliyor.

Kasırga nedeniyle ölü sayısı 100'ü geçerken Madagaskar'da yaklaşık 226 bin, Mozambik'te ise 163 bin kişi olumsuz etkilendi.

Kenya ve Somali'de şiddetli kuraklık devam ediyor

Doğu Afrika sahillerinin kuzeyindeki Kenya ve Somali'de ise milyonlarca kişi kuraklıktan olumsuz etkileniyor.

Kenyalı Daniel Lepaine, ülkesinde 3 yıldır kuraklığın sürdüğünü belirterek, "Kuraklık devam ederse ailemiz için yaşam alanı kalmayacak. Yağmur için dua ediyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kocaeli'deki Yuvacık Barajı'nın su seviyesi yüzde 66'a çıktı
Edirne'deki kuraklık buğdayda "verim düşüklüğü" riski oluşturuyor
Enkazdan kurtardıkları depremzede kadını hastanede ziyaret ettiler
İzmir'deki konteyner kent bu kez deprem bölgesinden gelenler için hazırlanıyor
Milli Savunma Bakanı Akar, NATO'nun Türkiye'ye 4 bin kişilik çadır daha göndereceğini açıkladı

Benzer haberler

Edirne'deki kuraklık buğdayda "verim düşüklüğü" riski oluşturuyor

Edirne'deki kuraklık buğdayda "verim düşüklüğü" riski oluşturuyor

Doğu Afrika'nın güney sahilleri sellerle, kuzeyi kuraklıkla mücadele ediyor

Afyonkarahisar'daki barajlarda su seviyesi kuraklığın etkisiyle büyük oranda düştü

Uzmanlardan buğday üretiminde kuraklık riskine karşı öneriler

Uzmanlardan buğday üretiminde kuraklık riskine karşı öneriler
Etiyopya, kuraklıktan etkilenen 2 milyon kişi için insani yardım çağrısı yaptı

Etiyopya, kuraklıktan etkilenen 2 milyon kişi için insani yardım çağrısı yaptı
Ege Bölgesi'ndeki kuraklık barajlara yansıdı

Ege Bölgesi'ndeki kuraklık barajlara yansıdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet