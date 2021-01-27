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Diyanet İşleri Başkanlığı Suriye'nin El Bab kentinde Kur'an kursu açtı

Diyanet İşleri Başkanlığının, Suriye’nin kuzeyindeki El Bab’da 4-6 yaş gurubundaki çocuklar için hazırladığı Kur'an kursunun açılışı yapıldı.

Ömer Koparan   | 27.01.2021
Diyanet İşleri Başkanlığı Suriye'nin El Bab kentinde Kur'an kursu açtı Fotoğraf: Mustafa Bathiş/AA

Azez

Diyanet İşleri Başkanlığı Suriye'nin El Bab kentinde okul açtı

Diyanet İşleri Başkanlığının, Suriye’nin kuzeyindeki El Bab’da 4-6 yaş gurubundaki çocuklar için hazırladığı Kur'an kursunun açılışı yapıldı. ( Mustafa Bathiş - Anadolu Ajansı )

Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan El Bab’da yaşayan çocukların din ve Kur'an-ı Kerim eğitimi görebilecekleri ilk Kur'an kursunun açılışı, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından törenle yapıldı.

Törene, Gaziantep Vali Yardımcısı Anıl Alkal, Diyanet İşleri Başkanlığı Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanı Sedide Akbulut ve bölgenin ileri gelenleri katıldı.

Kursa ilk aşamada yaklaşık 40 öğrenci kabul edilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı Suriye Koordinatörü Abdulkadir Bekiroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Fırat Kalkanı Harekatı’yla terörden arındırılan Bab’a ilk 4-6 yaş gurubu Kur'an kursunun açılışını yaptık." dedi.

Bekiroğlu, terörden arındırılan bölgelerde bu sene içerisinde 4-6 yaş gurubu için 20 Kur'an kursu daha açmayı planladıklarını belirtti.

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