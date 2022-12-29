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Dünya

DİTİB, Afrika'da bu yıl 1500 kişiye katarakt ameliyatı ile ışık oldu

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), katarakt ameliyatı kampanyasıyla Afrika'da bu yıl 1500 kişiye ışık oldu.

Gökhan Kavak   | 29.12.2022
DİTİB, Afrika'da bu yıl 1500 kişiye katarakt ameliyatı ile ışık oldu

İstanbul

Essen DİTİB Eyalet Bölge Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Balve Mimar Sinan Cami Dernek Başkanı Özkan Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu yıl içinde hayırseverlerin katkılarıyla Çad, Senegal, Nijerya ve Kenya'da 1500 kişiye ışık olduk." ifadesini kullandı.

Güler, Kenya’da özel bir klinikte her gün 50'şer kişi olmak üzere 10 günde toplam 500 kişinin katarakt ameliyatının yapılacağını söyledi.

Yokluk içindeki insanlara umut olmanın çok güzel bir duygu olduğuna dikkati çeken Güler, Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde DİTİB'e bağlı cami derneklerinin katarakt ameliyatı kampanyasını başlattıklarını belirtti.

Güler, katarakt ameliyatı kampanyasının Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Essen DİTİB Eyalet Bölge Birliği ve Nairobi Din Hizmetleri Müşavirliği işbirliğinde yürütüldüğünü kaydetti.

Kenya’da 2 bin 500 aileye gıda paketi yardımı

Kenya’da katarakt ameliyatı için çalışmalar yürüten DİTİB heyeti, ihtiyaç sahiplerine 2 bin 500 gıda paketi dağıttı.

Katarakt ameliyatlarını takip etmek üzere Kenya’da bulunduklarını belirten Lüdenscheid DİTİB Sultan Ahmet Cami Dernek Başkanı Göksal Üçüncü, Kenya’nın Mandera, Garissa, Tana River ve Malinde bölgelerinde 2 bin 500 ihtiyaç sahibi aileye gıda paketi dağıttıklarını söyledi.

Bu bölgelerde faaliyet gösteren yetimhanelerin de ziyaret edildiğini belirten Üçüncü, yetimhanelere eğitim malzemesi ve giysi yardımında bulunduklarını kaydetti.

Üçüncü, yardımları ulaştırdıkları bölgelerde ihtiyaç sahibi ailelerin DİTİB’e ve hayırseverlere teşekkür ve dua ettiğini sözlerine ekledi.

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