Dışişleri kaynakları: 85'i Türk vatandaşı olan 422 Küresel Sumud Filosu katılımcısı Türkiye'ye getiriliyor Dışişleri Bakanlığı kaynakları, 85'i Türk vatandaşı olmak üzere 422 Küresel Sumud Filosu katılımcısının İsrail'deki Ramon Havalimanı'ndan ayrılarak Türkiye'ye doğru yola çıktığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, "Dışişleri Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen tahliye çalışmaları kapsamında, İsrail güçlerince alıkonulan Küresel Sumud Filosu katılımcısı vatandaşlarımız ile üçüncü ülke uyruklu katılımcılar, Tel Aviv Büyükelçiliğimiz yetkililerinin gözetiminde Ramon Havalimanı'ndan ayrılarak ülkemize hareket etmiştir. Özel uçak seferleriyle, 85'i vatandaşımız olmak üzere, 422 filo katılımcısı ülkemize getirilmektedir." ifadelerini kullandı.

Adalah: Sumud Filosunda yasa dışı alıkonulan aktivistler sınır dışı edilmek üzere hapishaneden çıkarıldı

İnsan hakları ve hukuk örgütü "Adalah", İsrail ordusunun, uluslararası sularda hukuka aykırı bir şekilde alıkoyduğu Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin sınır dışı edilmek üzere hapishaneden çıkarıldığını duyurdu.

Adalah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in hukuka aykırı bir şekilde alıkoyarak zorla İsrail'e götürdüğü aktivistlerin durumuna ilişkin bilgi verildi.

Gözaltında tutulan tüm Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin sınır dışı edilmek üzere Ktziot Hapishanesi'nden çıkarıldığı belirtildi.

Adalah'ın aktivistlerin sınır dışı edilmek üzere yolda olduğunu resmi makamlardan teyit ettiği ifade edildi.

Uluslararası sularda yasa dışı müdahalesinden, barışçıl aktivistlerin sistematik bir şekilde işkenceye maruz kalmasına, aşağılanmasına ve keyfi gözaltında tutulmasına kadar İsrail'in eylemlerinin uluslararası hukuku açık bir şekilde ihlal ettiği vurgulandı.

Adalah, Sumud Filosu aktivistlerinin İsrail tarafından aşağılanma ve şiddete maruz kaldığını açıkladı

İnsan hakları ve hukuk örgütü "Adalah"tan Avukat Hadel Ebu Salih, İsrail ordusunun, uluslararası sularda hukuka aykırı bir şekilde alıkoyduktan sonra serbest bıraktığı Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu aktivistlerin "aşağılanma ve şiddete" maruz kaldıklarını söyledi.

Askalan kentindeki Sulh Ceza Mahkemesi önünde gazetecilere açıklama yapan Ebu Salih, aktivistlerin gözaltında tutulma şartlarıyla ilgili bilgi verdi.

Ebu Salih, İsrail makamlarının insani yardım aktivistlerinin başörtülerini çıkarmaya zorladığını ve akitvistleri acı veren durumlarda tuttuğunu aktardı.

Bazı aktivistlerin yaralandığını birçoğunun da vücudunda yaralanmaların meydana geldiğinin tahmin edildiğini söyleyen Ebu Salih, aktivistlerin paylaştığı videolarda İsrail askerlerinin kauçuk mermiyle ateş açtığının görüldüğünü belirtti.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in paylaştığı videoya işaret eden Ebu Salih, İsrailli yetkilileri "aktivistleri aşağılamaya ve onlara karşı şiddet kullanmaya çalışmakla" suçladı.

İsrailli yetkililerin aşağılama ve şiddet kullanımı gibi uygulamaları "iyi bildiğine" dikkati çeken Ebu Salih, Filistinli esirlere karşı da bu yöntemlerin kullanıldığını söyledi.

Ebu Salih, "Yaşananlar, Gazze ile dayanışma göstermeye ve bölgeye insani yardım ulaştırmaya çalışan aktivistleri suçlu gösterme ve cezalandırma girişimlerinin bir başka örneğiydi." dedi.

Küresel Sumud Filosu aktivistlerinden İsrail vatandaşı Zohar Regev'i Askalan'daki mahkemede savunan Ebu Salih, "İsrail polisi, Regev'in şartlı tahliyesini talep etti. Şartlar arasında 140 gün boyunca Gazze'ye girişinin engellenmesi ve talep edildiğinde sorguya gelmesi yer alıyordu." bilgisini paylaştı.

Ebu Salih, mahkemeden şartların iptal edilmesini ve Regev'in uluslararası sularda hukuka aykırı olarak gözaltına alındığı gerekçesiyle kısıtlama olmaksızın serbest bırakılmasını talep ettiklerini anlattı.

Mahkemenin İsrail polisinin tüm şartlarını kabul etmediğini söyleyen Ebu Salih, Regev'in 2 ay boyunca Gazze'ye girişinin mahkeme kararıyla engellendiğini belirtti.

Öte yandan, İsrail Dışişleri Bakanlığı, Küresel Sumud Filosunun tüm yabancı aktivistlerinin ülkeden ayrıldığını duyurdu.

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'ndan alıkoyduğu 2 Güney Koreli aktivisti sınır dışı ettiği açıklandı

Güney Kore, İsrail ordusunun uluslararası sularda seyreden Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği yasa dışı saldırılarda alıkoyduğu 2 vatandaşının sınır dışı edildiğini açıkladı.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanlığı Sözcüsü Kang Yu-jung, İsrail'in Küresel Sumud Filosu aktivistlerini alıkoymasına ilişkin açıklama yaptı.

Kang, Güney Kore hükümetinin vatandaşlarının alıkonulmasından "güçlü üzüntü duyduğunu" belirterek, İsrail'in Kim Ah-hyun ve Kim Dong-hyeon isimli aktivistleri sınır dışı ettiğini kaydetti.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, İsrail ordusunun uluslararası sularda seyreden Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği yasa dışı saldırılarda aktivistleri alıkoymasına tepki göstererek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Güney Kore'ye giriş yapması halinde tutuklanmasının değerlendirilmesi gerektiğini söylemişti.

2 Ürdünlü aktivist ülkelerine döndü

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Küresel Sumud Filosu'nda yer alan ve İsrail tarafından alıkonulan 2 Ürdünlü aktivistin ülkelerine döndüğünü duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, konuyla ilgili bilgi verildi.

Küresel Sumud Filosu'nda yer alan iki Ürdün vatandaşının, Vadi Araba Sınır Kapısından ülkeye döndüğü kaydedildi.

Adalah: Küresel Sumud Filosundan alıkonan İsrail vatandaşı aktivist Zohar Regev serbest kaldı

İnsan hakları ve hukuk örgütü "Adalah", İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu Küresel Sumdu Filosu aktivistleri arasındaki İsrail vatandaşı aktivist Zohar Regev'in mahkemeye çıkmasının ardından serbest bırakıldığını bildirdi.

Adalah'tan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'e yasa dışı girmek", "yasa dışı kalmak" ve "Gazze ablukasını delmeye teşebbüs" suçlanan Regev, Aşkelon'da hakim karşısına çıkmasının ardında serbest kaldı.

Açıklamada, Regev'e yöneltilen söz konusu suçlamaların "asılsız, çelişkili ve absürt" olduğu vurgulandı.

İsrail ordusunun, Küresel Sumud Filosu'na saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta İsrail ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı.

Gazze’ye 600 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sulardaki saldırısında İsrail ordusu, 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail ordusu, 44 ülkeden 428 aktivistin yer aldığı toplamda 50 tekneden oluşan filoya, 18 Mayıs’ta Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yeni bir saldırı düzenledi ve aktivistleri hukuka aykırı şekilde alıkoydu. Filoda 78 Türk katılımcı yer alıyordu.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.