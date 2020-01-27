Euro
6.56
Dolar
5.95
BIST 100
120,149.70
Altın
1,581.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Elazığ İcadiye mahallesinde riskli bina yıkımı
logo
Dünya

Dışişleri Bakanlığından yeni koronavirüs nedeniyle Çin'e seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarına zorunlu olmadıkça Çin’e seyahat etmemelerini tavsiye etti.

Ahmet Furkan Mercan   | 27.01.2020
Dışişleri Bakanlığından yeni koronavirüs nedeniyle Çin'e seyahat uyarısı

Ankara

Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarına zorunlu olmadıkça Çin’e seyahat etmemelerini tavsiye etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çin'in Hubey eyaletindeki Vuhan şehrinde zatürreye neden olan yeni koronavirüsün (2019-nCoV) ülke çapında kamu sağlığını tehdit eden boyuta ulaştığına dikkat çekildi.

Koronavirüs salgınıyla bağlantılı vaka sayısının artış eğiliminde olduğunun belirtildiği açıklamada, "Vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça Çin'e seyahat etmemeleri, Çin'e seyahat etmeleri halinde başta Hubey eyaleti olmak üzere vakaların yoğun olarak görüldüğü bölgelerden uzak durmaları önemle tavsiye olunur." ifadesi kullanıldı.

Çin'de ikamet eden ve Çin'in diğer bölgelerine seyahat etmek zorunda olan Türk vatandaşlarının, sağlık önlemlerine azami riayet etmelerinin vurgulandığı açıklamada, Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği, Hong Kong, Şangay ve Guangzhou Başkonsoloslukları ile Çin ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) açıklama ve uyarılarını yakından takip etmeleri istendi. 

Açıklamada, Türk vatandaşlarının acil durumlarda 7 gün 24 saat Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne +90 312 292 29 29, Pekin Büyükelçiliğine +86 152 01 30 94 12, Hong Kong Başkonsolosluğuna +85 296 17 07 22, Şangay Başkonsolosluğuna + 86 159 21 03 69 31, Guangzhou Başkonsolosluğuna da +86 181 27 83 49 07 numaralarından ulaşabilecekleri anımsatıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ta Sadr'ın riskli siyasi manevraları
Devrimin 9. yılında Mısır: Kazanımlar, kayıplar
İZLENİM - Savaş yorgunu Trabluslular bomba sesleri arasında hayata devam ediyor
Batı Afrika’da nüfuz kaybeden Fransa yeni taktikler deniyor
Darbeci Hafter'in Selefi müttefikleri

Benzer haberler

Çin'in başkenti Pekin'de yeni tip koronavirüsten ilk can kaybı yaşandı

Çin'in başkenti Pekin'de yeni tip koronavirüsten ilk can kaybı yaşandı

Dışişleri Bakanlığından yeni koronavirüs nedeniyle Çin'e seyahat uyarısı

İngiltere, vatandaşlarını koronavirüsün yayıldığı Vuhan'dan tahliye etmeye hazırlanıyor

Çin'de SARS uzmanı: Koronavirüsten hastalananların sayısı bir haftada zirveye çıkabilir

Çin'de SARS uzmanı: Koronavirüsten hastalananların sayısı bir haftada zirveye çıkabilir
İzmir İl Sağlık Müdürü Öztop'tan Çin'den döndükten sonra rahatsızlanan hastayla ilgili açıklama

İzmir İl Sağlık Müdürü Öztop'tan Çin'den döndükten sonra rahatsızlanan hastayla ilgili açıklama
FIBA'dan elemelere koronavirüs önlemi

FIBA'dan elemelere koronavirüs önlemi