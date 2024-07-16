Dolar
33.01
Euro
36.00
Altın
2,421.37
ETH/USDT
3,460.00
BTC/USDT
64,004.00
BIST 100
11,064.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ni hedef alan saldırılarına tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze’deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ni hedef alan saldırılarına tepki göstererek, "Hastaneye verilen zarar, İsrail'in Filistin halkını yok etmeyi amaçlayan sistematik politikalarının bir parçasıdır." dedi.

Muhammet Tarhan  | 16.07.2024 - Güncelleme : 16.07.2024
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ni hedef alan saldırılarına tepki

İstanbul

Bakanlık, İsrail'in Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ni hedef alan saldırıları hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Filistin basınında yer alan ve Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi önünde bir grup İsrailli askerin görüntülendiği fotoğraf, İsrail'in uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuku ihlalinin yeni bir delilidir." denildi.

Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'nin Gazze'de bulunan kanser hastalarına hizmet veren tek merkez olduğu vurgulanan açıklamada, "İsrail güçleri tarafından hastaneye verilen zarar ve buranın askeri üs olarak kullanılması, İsrail'in Filistin halkını yok etmeyi amaçlayan sistematik politikalarının bir parçasıdır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Türkiye'nin bu saldırıların sorumlularının uluslararası mahkemeler önünde hesap vermesi için çaba göstermeye devam edeceği belirtildi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 664 Filistinli öldü, 89 bin 97 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 326'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 682 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 574 Filistinli hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ülke genelindeki camilerde sela okundu
Bakan Yerlikaya: Milletimiz o gece tüm dünyaya haykırmıştır ki 'Hiç kimse ama hiç kimse hür irademize zincir vuramaz'
Emine Erdoğan'dan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'na ilişkin paylaşım
Başkent Oto Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi

Benzer haberler

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ni hedef alan saldırılarına tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ni hedef alan saldırılarına tepki

BM Genel Sekreteri Guterres: Gazze'de her yer potansiyel ölüm bölgesi

İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki saldırısında 11 kişi öldü

İsrail saldırıları altındaki Gazze'de susuzluk, 700 bin insanın hayatını tehdit ediyor

İsrail saldırıları altındaki Gazze'de susuzluk, 700 bin insanın hayatını tehdit ediyor
Gazze'deki hükümet: İsrail, yasaklı silahlarla son 48 saatte 320'yi Filistinliyi öldürdü ve yaraladı

Gazze'deki hükümet: İsrail, yasaklı silahlarla son 48 saatte 320'yi Filistinliyi öldürdü ve yaraladı
BM: El-Mevasi'ye saldırının ardından şimdiye kadarki en korkunç sahneyle karşılaştık

BM: El-Mevasi'ye saldırının ardından şimdiye kadarki en korkunç sahneyle karşılaştık
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet