Euro
9.19
Dolar
7.80
BIST 100
1,279.22
Altın
1,863.85
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Dışişleri Bakanlığından Fildişi Sahili'ne seçim tebriği

Dışişleri Bakanlığı, Fildişi Sahili'nde 31 Ekim'de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının resmi olarak açıklanması sebebiyle bir tebrik mesajı yayımladı.

Gökhan Varan   | 11.11.2020
Dışişleri Bakanlığından Fildişi Sahili'ne seçim tebriği

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Fildişi Sahili’nin huzur ve istikrar içinde ekonomik kalkınma yolunda ilerlemeye devam etmesini temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Resmi sonuçların açıklanmasıyla Alassane Ouattara'nın Cumhurbaşkanlığı görevine yeniden seçildiği belirtilen açıklamada, seçim sonuçlarının dost ve kardeş Fildişi Sahili halkına hayırlı olması dilendi.

Açıklamada, "Önümüzdeki dönemde halkın tüm kesimleriyle diyalog içinde kapsayıcı bir anlayışla hareket edileceğine olan inancımızı yineliyoruz." değerlendirmesine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da son 24 saatte 35 bin 879 Kovid-19 vakası görüldü
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenler 50 bini geçti
Yunanistan'da Kovid-19 salgınında günlük ölü sayısı 43 ile en yüksek seviyeye çıktı
Araştırmaya göre deniz memelileri atık sular yoluyla Kovid-19’a yakalanabilir

Benzer haberler

Dışişleri Bakanlığından Fildişi Sahili'ne seçim tebriği

Dışişleri Bakanlığından Fildişi Sahili'ne seçim tebriği

Dışişleri Bakanlığından eski Mali Cumhurbaşkanı için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı: 'Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı' sağlık çalışanlarına minnetin uluslararası tezahürü

Dışişleri Bakanlığından Meksika'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığından Meksika'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Polonya'nın Ulusal Bağımsızlık Günü'nü kutladı

Dışişleri Bakanlığı, Polonya'nın Ulusal Bağımsızlık Günü'nü kutladı
Türkiye ve Kırgızistan'dan ortak açıklama

Türkiye ve Kırgızistan'dan ortak açıklama