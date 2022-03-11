Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç: Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği Ukrayna'nın Çernivtsi şehrine taşınıyor
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği personelinin Ukrayna'nın Çernivtsi şehrine transfer edilmekte olduğunu bildirdi.
Ankara
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"Kiev Büyükelçiliği'nin kapatılması gibi bir durum söz konusu değil." ifadesini kullanan Bilgiç, personelin transfer edilmekte olduğunu, Büyükelçiliğin Çernivtsi şehrine geçeceğini söyledi.