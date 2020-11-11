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Dünya

Dışişleri Bakanlığı, Polonya'nın Ulusal Bağımsızlık Günü'nü kutladı

Dışişleri Bakanlığı, 11 Kasım Polonya'nın Ulusal Bağımsızlık Günü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

Murat Özgür Güvendik   | 11.11.2020
Dışişleri Bakanlığı, Polonya'nın Ulusal Bağımsızlık Günü'nü kutladı

Ankara

Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Dostumuz ve stratejik ortağımız Polonya'nın Ulusal Bağımsızlık Günü kutlu olsun. İlişkilerimizi geliştirmeyi sürdüreceğiz. Vişegrad Dörtlüsü artı Türkiye formatındaki iş birliğimize değer veriyoruz." ifadesi kullanıldı.

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