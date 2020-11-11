Dışişleri Bakanlığı, Polonya'nın Ulusal Bağımsızlık Günü'nü kutladı
Dışişleri Bakanlığı, 11 Kasım Polonya'nın Ulusal Bağımsızlık Günü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.
Ankara
Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Dostumuz ve stratejik ortağımız Polonya'nın Ulusal Bağımsızlık Günü kutlu olsun. İlişkilerimizi geliştirmeyi sürdüreceğiz. Vişegrad Dörtlüsü artı Türkiye formatındaki iş birliğimize değer veriyoruz." ifadesi kullanıldı.
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Dostumuz ve stratejik ortağımız #Polonya’nın Ulusal Bağımsızlık Günü kutlu olsun. İlişkilerimizi geliştirmeyi sürdüreceğiz. Vişegrad Dörtlüsü+Türkiye formatındaki işbirliğimize değer veriyoruz. 🇹🇷🇵🇱 pic.twitter.com/cWOYQZuCjo— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) November 11, 2020