Dolar
34.13
Euro
38.00
Altın
2,627.41
ETH/USDT
2,676.30
BTC/USDT
63,500.00
BIST 100
9,887.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'nde açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya

Dışişleri Bakanlığı: Lübnan'ı hedef alan saldırılar, İsrail'in tüm bölgeyi kaosa sürükleme çabasının yeni bir aşaması

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarına, "İsrail’in Lübnan’ı hedef alan saldırıları, İsrail’in tüm bölgeyi kaosa sürükleme çabasının yeni bir aşamasıdır." ifadesiyle tepki gösterdi.

Mehmet Şah Yılmaz  | 23.09.2024 - Güncelleme : 23.09.2024
Dışişleri Bakanlığı: Lübnan'ı hedef alan saldırılar, İsrail'in tüm bölgeyi kaosa sürükleme çabasının yeni bir aşaması

Ankara

Bakanlık, saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail’in Lübnan’ı hedef alan saldırıları, İsrail’in tüm bölgeyi kaosa sürükleme çabasının yeni bir aşamasıdır. İsrail’e kayıtsız şartsız destek veren ülkeler, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu’nun siyasi çıkarları uğruna kan dökmesine yardım etmektedirler." denildi.

Açıklamada, başta Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi olmak üzere, uluslararası barış ve güvenliği korumakla sorumlu kurumların ve uluslararası toplumun gerekli tedbirleri gecikmeksizin almasının şart olduğu kaydedildi.

⁠İsrail’in Lübnan’a bugünkü saldırılarında 356 kişi öldü

İsrail ordusu, sabah saatlerinden itibaren Lübnan'da güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, bugünkü saldırılarda ölenlerin sayısının 24’ü çocuk, 42'si kadın olmak üzere 356’ya, yaralı sayısının ise 1246'ya yükseldiğini açıkladı.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzeyine göç dalgası devam ediyor.

Lübnan Eğitim Bakanlığı, ülke genelinde eğitime ara verildiğini açıklarken, İçişleri Bakanlığı da ülkenin güneyindeki okulların, İsrail saldırıları sonucu yerinden edilen vatandaşların barınması için açıldığını duyurdu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB'den "Nusret-2024 Davet Tatbikatı" paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, UCM Başsavcısı Khan'a AA'nın hazırladığı "Kanıt" ve "Tanık" kitaplarını teslim etti
Dışişleri Bakanı Fidan: BM artan tehditlere karşı liderlik gösteremiyor
Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübü yangınına ilişkin 13 kamu görevlisine dava açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah'ı kabul etti

Benzer haberler

Dışişleri Bakanlığı: Lübnan'ı hedef alan saldırılar, İsrail'in tüm bölgeyi kaosa sürükleme çabasının yeni bir aşaması

Dışişleri Bakanlığı: Lübnan'ı hedef alan saldırılar, İsrail'in tüm bölgeyi kaosa sürükleme çabasının yeni bir aşaması

İsrail, 8 Ekim'den bu yana Hizbullah'tan çok sayıda üst düzey komutanı hedef aldı

BM'den İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da Al Jazeera ofisini kapatmasına tepki

UNIFIL: Lübnan'ın güneyinde sivillerin güvenliğinden ciddi endişe duyuyoruz

UNIFIL: Lübnan'ın güneyinde sivillerin güvenliğinden ciddi endişe duyuyoruz
İngiliz vekil, İsrail'e silah satan İngiltere'yi "bölgesel savaşa suç ortağı olmakla" eleştirdi

İngiliz vekil, İsrail'e silah satan İngiltere'yi "bölgesel savaşa suç ortağı olmakla" eleştirdi

Netanyahu, "kuzeyde güç dengesini değiştirme sözü verdiklerini ve şimdi bunu yaptıklarını" söyledi

Netanyahu, "kuzeyde güç dengesini değiştirme sözü verdiklerini ve şimdi bunu yaptıklarını" söyledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet