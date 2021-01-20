Euro
8.98
Dolar
7.41
BIST 100
1,569.35
Altın
1,868.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Dışişleri Bakanlığı İsrail'in 2572 konutluk ilave yasa dışı yerleşim birimi inşası yolunda attığı adımı şiddetle kınadı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 2572 konutluk ilave yasa dışı yerleşim birimi inşası yolunda attığı adımı şiddetle kınadı.

Muhammet Tarhan   | 20.01.2021
Dışişleri Bakanlığı İsrail'in 2572 konutluk ilave yasa dışı yerleşim birimi inşası yolunda attığı adımı şiddetle kınadı

Ankara

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 2572 konutluk ilave yasa dışı yerleşim birimi inşası yolunda attığı adımı şiddetle kınadı.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya, aşı tedarikini azaltacağını açıklayan Pfizer'a karşı yasal yollara başvurmayı değerlendiriyor
Kovid-19 vakalarının azalmasına sevinen doktorun sosyal medyadaki "oh be" paylaşımı ilgi gördü
Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 435 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 159 kişi hayatını kaybetti
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1820 kişi öldü
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 411 bini geçti

Benzer haberler

Dışişleri Bakanlığı İsrail'in 2572 konutluk ilave yasa dışı yerleşim birimi inşası yolunda attığı adımı şiddetle kınadı

Dışişleri Bakanlığı İsrail'in 2572 konutluk ilave yasa dışı yerleşim birimi inşası yolunda attığı adımı şiddetle kınadı

Türkiye'den Madrid'deki patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Türkiye, Nijer'de düzenlenen terör saldırısını kınadı

İran Batı'yı endişelendiren metal uranyum üretiminin barışçıl olduğunu savundu

İran Batı'yı endişelendiren metal uranyum üretiminin barışçıl olduğunu savundu
Türkiye, BM Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilciğine Kubis'in atanmasını memnuniyetle karşıladı

Türkiye, BM Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilciğine Kubis'in atanmasını memnuniyetle karşıladı
Türkiye'nin Kırgızistan’daki Ahıska Türklerine gönderdiği tıbbi malzeme teslim edildi

Türkiye'nin Kırgızistan’daki Ahıska Türklerine gönderdiği tıbbi malzeme teslim edildi