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Dünya

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bahreyn'de mevkidaşı Zeyyani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Bahreyn ziyaretinde, iki ülke arasında Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısının martta yapılması planlandığı bildirildi.

Enes Canlı   | 30.01.2022
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bahreyn'de mevkidaşı Zeyyani ile görüştü Fotoğraf: Cem Özdel/AA

Manama

Resmi ziyaret için Bahreyn'in başkenti Manama'ya gelen Çavuşoğlu, Bahreynli mevkidaşı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede ekonomik ve ticari ilişkileri ilerletme ortak hedefinin dile getirildiği, KEK toplantısının mart ayında yapılmasının planlandığı belirtildi.

Çavuşoğlu'nun beş yıl aradan sonra yaptığı Bahreyn ziyaretinde Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife, Veliaht Prens aynı zamanda Başbakan Selman bin Hamad bin İsa Al Halife ile görüşmesi planlanıyor.

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