Dışişleri Bakanı Fidan Prag'da temaslarda bulundu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çekya'nın başkenti Prag'da NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot ile görüştü.
Ankara
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Prag'da NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı marjındaki temaslarına ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, Bakan Fidan'ın Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot ile bir araya geldiği belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.