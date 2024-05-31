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Dünya

Dışişleri Bakanı Fidan Prag'da temaslarda bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çekya'nın başkenti Prag'da NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot ile görüştü.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 31.05.2024 - Güncelleme : 31.05.2024
Dışişleri Bakanı Fidan Prag'da temaslarda bulundu

Ankara

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Prag'da NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı marjındaki temaslarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Bakan Fidan'ın Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot ile bir araya geldiği belirtildi.

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