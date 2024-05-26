Dolar
32.23
Euro
34.95
Altın
2,334.17
ETH/USDT
3,870.60
BTC/USDT
68,904.00
BIST 100
10,676.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trendyol Süper Lig’de 2023-2024 sezonu şampiyonu Galatasaray oldu. Ankara Kızılay Meydanı’ndan yayındayız. Galatasaray taraftarları şampiyonluğu kutluyor. İstanbul Florya Metin Oktay tesislerinden yayındayız. Galatasaray taraftarları şampiyonluğu kutluyor. Taksim Meydanı’ndan yayındayız. Galatasaray taraftarları şampiyonluğu kutluyor. Ankara Kızılay Meydanı’ndan yayındayız.
logo
Dünya

Dışişleri Bakanı Fidan, Brüksel'de Filistin konulu toplantılara katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de Filistin konusundaki temasları kapsamında, Uluslararası Partnerler Toplantısı'na katıldı.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 26.05.2024 - Güncelleme : 26.05.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, Brüksel'de Filistin konulu toplantılara katıldı

Ankara

Bakanlığın, X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Filistin konulu toplantılara katılmak üzere bulunduğu Brüksel'de, Uluslararası Partnerler Toplantısı'na, ardından da Norveç ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlarının eş başkanlığında düzenlenen toplantıya katıldığı belirtildi.

Başka bir paylaşımda da Bakan Fidan'ın, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Brüksel'de bir araya geldiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Elazığ'da "Büyük Gazze Yürüyüşü ve Mitingi" yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'deki kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi
Mersin'de zincirleme trafik kazasında 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
Dünyanın en iyi ekmekleri listesinde zirveyi Bafra ve Samsun pideleri paylaştı
SOLOTÜRK'ten Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali'nde gösteri uçuşu

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, Brüksel'de Filistin konulu toplantılara katıldı

Dışişleri Bakanı Fidan, Brüksel'de Filistin konulu toplantılara katıldı

Dışişleri Bakanı Fidan, Brüksel'de İspanyol mevkidaşıyla bir araya geldi

Bakan Fidan, "Filistin" konulu toplantılara katılmak üzere Brüksel'i ziyaret edecek

Bakan Göktaş, Brüksel'de çalıştığı aile marketinde 24 yıl sonra yeniden kasaya geçti

Bakan Göktaş, Brüksel'de çalıştığı aile marketinde 24 yıl sonra yeniden kasaya geçti
Bakan Göktaş: Belçika Türk toplumunun huzuru ve refahına atfettiğimiz önemi, resmi görüşmelerimizde de dile getiriyoruz

Bakan Göktaş: Belçika Türk toplumunun huzuru ve refahına atfettiğimiz önemi, resmi görüşmelerimizde de dile getiriyoruz
Brüksel'de Yaşasın Filistin Partisi Başkanı, "Gazze Soykırımı"nın parlamentoda tanınmasını hedefliyor

Brüksel'de Yaşasın Filistin Partisi Başkanı, "Gazze Soykırımı"nın parlamentoda tanınmasını hedefliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet