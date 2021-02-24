Euro
8.72
Dolar
7.18
BIST 100
1,483.02
Altın
1,798.74
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Macaristan ziyareti Gül Baba Türbesi ile başladı

Resmi ziyaret kapsamında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Budapeşte Liszt Ferenc Uluslararası Havalimanı'ndan ilk olarak Budapeşte'deki Gül Baba Türbesi'ne geçti.

Mehmet Yılmaz   | 24.02.2021
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Macaristan ziyareti Gül Baba Türbesi ile başladı Fotoğraf: Fatih Aktaş/AA

Budapeşte

Türbede incelemelerde bulunan Çavuşoğlu'na, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay ve Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis de eşlik etti.

Bakan Çavuşoğlu, ziyaretle ilgili Twitter hesabından, "İnsan sevgisi, birlikte yaşama kültürü ve ötekine saygı. İşte Gül Baba’nın hikayesi! Gül Baba Türbesi Macaristan’la dostluğumuzun ve ortak tarihimizin en güzel nişanesi! Ruhu şad olsun." mesajını paylaştı.

Gül Baba

Gül Baba, 2 Eylül 1541'de Kanuni Sultan Süleyman'ın Budin seferi sırasında vefat etti. Tarihi kayıtlara göre, Kanuni Sultan Süleyman, Gül Baba'nın cenaze namazına bizzat katıldı.

Gül Baba Türbesi, 1543-1548 döneminde 3. Budin Beylerbeyi olan Yahya Paşazade Mehmet Paşa tarafından yaptırıldı.

Türk-Macar dostluğunun sembolü kabul edilen "Budin'in manevi bekçisi" Gül Baba Türbesi, başkent Budapeşte'de Gül Tepesi (Rozsadomb) olarak bilinen bölgede yer alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 561 kişinin testi pozitif çıktı, 72 kişi hayatını kaybetti
ABD Gıda ve İlaç Dairesi: Johnson and Johnson'ın Kovid-19 aşısı güvenli ve etkili
Nijeryalı öğrenciler, sağlık çalışanlarının Kovid-19 hastalarıyla temasını en aza indirmek için robot tasarladı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 502 bin 698'e yükseldi
Bulgaristan’da Kovid-19 önlemleri gevşetiliyor

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Macaristan ziyareti Gül Baba Türbesi ile başladı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Macaristan ziyareti Gül Baba Türbesi ile başladı

Macaristan gümrüğünde yakalanan Anadolu'nun 412 tarihi eseri Türkiye'ye getiriliyor

Macaristan'a Türk zırhlısı Ejder Yalçın'ın ilk teslimatı yapıldı

Türkiye'nin 'Milli Uzay Programı' Avrupa basınında geniş yer buldu

Türkiye'nin 'Milli Uzay Programı' Avrupa basınında geniş yer buldu