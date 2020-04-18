Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yurt dışında Kovid-19'dan hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 342'ye yükseldi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yurt dışında Kovid-19'dan hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısının 342'ye yükseldiğini açıkladı.
Ankara
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "72 ülkeden 105 sefer daha planlandı. Ramazan başlamadan önce vatandaşlarımızı ülkemize getirmeyi hedefliyoruz." dedi.
Çavuşoğlu, yurt dışında Kovid-19'dan hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısının 342'ye yükseldiğini açıkladı.
Bakan Çavuşoğlu, Kovid-19'a ilişkin, "Bizim çağrımız üzerine önümüzdeki hafta İslam İşbirliği Teşkilatı İcra Komitesi toplanacak." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.