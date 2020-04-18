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Dünya, Koronavirüs

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yurt dışında Kovid-19'dan hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 342'ye yükseldi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yurt dışında Kovid-19'dan hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısının 342'ye yükseldiğini açıkladı.

Ali İhsan Çam   | 18.04.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yurt dışında Kovid-19'dan hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 342'ye yükseldi

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "72 ülkeden 105 sefer daha planlandı. Ramazan başlamadan önce vatandaşlarımızı ülkemize getirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, yurt dışında Kovid-19'dan hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısının 342'ye yükseldiğini açıkladı.

Bakan Çavuşoğlu, Kovid-19'a ilişkin, "Bizim çağrımız üzerine önümüzdeki hafta İslam İşbirliği Teşkilatı İcra Komitesi toplanacak." diye konuştu.

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