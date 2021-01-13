Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye Maarif Vakfı Pakistan'da üniversite açmayı planlıyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 42 ülkede 331 okul, 1 üniversite, 12 eğitim merkezi ve 40 binden fazla öğrenciyle hızlı bir şekilde büyüyen Türkiye Maarif Vakfı'nın Pakistan'da üniversite açmayı planladığını söyledi.
İslamabad/Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pak-Türk Maarif Okulu Çakşehzad Erkek Lisesini ziyaretinde yaptığı konuşmada, Türkiye Maarif Vakfı'nın (TMV) kısa sürede dünya çapında bir marka haline geldiğini
TMV'nin tüm dünyada faaliyetlerini başarılı bir şekilde sürdürdüğüne işaret eden Çavuşoğlu, "Bugün 42 ülkede 331 okul, 1 üniversite, 12 eğitim merkezi ve 40 binden fazla öğrenciyle hızlı bir şekilde büyüyor." dedi.
TMV'nin Pakistan'daki başarılarını görmekten de mutluluk duyduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Sizler Anadolu irfanını tüm dünyaya taşıyorsunuz ve Anadolu irfanı sizlerle beraber tüm dünyaya barış yayıyor." ifadesini kullandı.
"Pakistan'ın yanındayız"
Çavuşoğlu, Türkiye ve Pakistan'ın iki kardeş ülke olduğunu ifade ederek "Bayraklarımızdaki hilal ve yıldızdan dinimize kültürümüze ve tarihimize kadar çok ortak yanlarımız var. Kurtuluş Savaşı'nda atalarınızın bize verdiği destek hafızalarımızda, hiçbir zaman unutmayacağız. Biz de bugün tüm gücümüzle kardeş Pakistan ve Pakistan halkının yanındayız." diye konuştu.
TMV'nin, ülkedeki faaliyetlerine ilişkin Çavuşoğlu, "Pakistan hukuku, Pakistan'daki okulları Maarif Vakfı'na vererek işi ehline teslim etmiştir. Maarif Vakfı sizlerin de gayretleriyle 10 ilde eğitimini sürdürmektedir." dedi.
Çavuşoğlu, Pakistan halkını desteklemek ve güçlendirmek için Pakistan Eğitim Bakanı Şevket Mahmud'la bir anlaşma imzaladıklarını belirterek "Bugün imzaladığımız anlaşma Pak-Türk Maarif Vakfı'nın hukuki zeminini daha da güçlendirecek, kurumsallaşmasını sağlayacak ve ayrıca Pakistan'da yeni okullar açmamızın da önünü açacak." değerlendirmesinde bulundu.
Hem salonda bulunarak hem de internet üzerinden takip ederek öğretmen ve öğrencilerin etkinliğe gösterdiği ilgiye dikkati çeken Çavuşoğlu, bu ilginin, Pak-Türk Maarif Vakfı'nın ve Pakistan halkının gücünü gösterdiğini söyledi.
"TMV Pakistan'da üniversiteler açmayı planlıyor"
Çavuşoğlu, Pakistan'ın geleceğine katkı sağlamaktan onur duyduklarını dile getirerek öğrencilere, "Sizler de yarın inşallah, bu ülkeye, Pakistan halkına öğretmen, diplomat, vali, bilim insanı, iş insanı, doktor, mühendis olarak hizmet edeceksiniz. Öğrenci kardeşlerim, aileleriniz kaliteli eğitim almanız için fedakarlık yapıyor. Sizler de inşallah çalışkanlığınız ve başarılarınızla ailelerinizin ve bizim gurumuz olacaksınız." ifadelerini kullandı.
Pakistanlı öğrencilerin Türkiye Bursları programıyla Türkiye'ye üniversite öğrenimi için geldiğini de hatırlatan Çavuşoğlu, "Sizlere güzel bir haberim var. Belki yöneticileriniz paylaşmıştır, bugün Milli Eğitim Bakanı Şevket (Mahmud) kardeşimle de görüştük, Maarif Vakfı Pakistan'da da üniversiteler açmayı planlıyor ve biz de tüm gücümüzle destekliyoruz." diye konuştu.
"Diriliş karantinası" esprisi gülümsetti
Çavuşoğlu, "Diriliş Ertuğrul" dizisine duyulan ilgiyi işaret ederek Pakistan'da dizi yayınlandığı zaman kimsenin sokağa çıkmadığını, dizinin yayın saatinin "Turkish lockdown" (karantina) diye anıldığını söyledi. "Kimse sokakta olmadığı için Pakistanlı yetkililerin işinin kolaylaştığını" söyleyen Çavuşoğlu'nun "Diriliş karantinası" esprisi, salondakileri güldürdü.
Etkinliğe, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, TMV Ülke Temsilcisi Harun Küçükaladağlı, "Diriliş Ertuğrul" dizisinin oyuncuları Ayberk Pekcan ve Nurettin Sönmez ile çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.
Başbakan Han, Çavuşoğlu'nu kabul etti
Çavuşoğlu, temasları kapsamında Pakistan Başbakanı İmran Han ile de bir araya geldi
Pakistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede Pakistan ile Türkiye arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.
Han, iki ülke arasında var olan siyasi ilişkilerin olağanüstü doğasını yeniden teyit ederek, bunun sağlam bir ekonomik iş birliğine dönüştürülmesinin önemini vurguladı.
Her iki taraf, ticaret, savunma, yatırım, eğitim ve kültür alanlarındaki iş birliklerinin geliştirilmesi konusunda mutabık olduklarını teyit etti.
Han, Türkiye'nin Cammu Keşmir meselesindeki desteğine teşekkür ederek, Hindistan’ın bölgede barışı ve güvenliği tehdit eden zararlı adımlarına dikkati çekti.
Pakistan’ın Afganistan'daki çatışmanın barışçıl çözümüne verdiği önemi vurgulayan Han, ülkesinin Afgan barış sürecindeki pozitif katkısına atıfta bulundu.
Han, Afganistan'da tüm tarafların ateşkes, kapsayıcı ve geniş tabanlı siyasi uzlaşı için şiddeti azaltması gerektiğine işaret etti.
Başbakan Han, Müslümanların Hazreti Muhammed'e olan sevgi ve saygısının daha iyi anlatılması ve İslamofobi ile mücadele bağlamında birlikte çalışmanın öneminin altını çizdi.
Çavuşoğlu ve Başbakan Han, Türkiye ve Pakistan arasındaki stratejik ilişkileri iki ülke halkının ortak yararı için daha fazla geliştirme ve üst düzey diyaloğu sürdürme konusunda mutabık kaldı.