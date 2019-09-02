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Dünya

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Slovenya ile ekonomik ilişkilerimizi ve yatırımlarımızı artıracağız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Slovenya ile ekonomik ilişkileri ve karşılıklı yatırımları artıracaklarını bildirdi.

Tevfik Durul   | 02.09.2019
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Slovenya ile ekonomik ilişkilerimizi ve yatırımlarımızı artıracağız Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 14. Bled Stratejik Forumu’na katılmak üzere geldiği Slovenya'da, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile görüştü. AA/Fatih Aktaş

Bled/Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya'da düzenlenen 14. Bled Stratejik Forumu kapsamında Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ve Slovenya Başbakanı Marjan Sarec tarafından kabul edildi.

Çavuşoğlu, daha sonra Sloven mevkidaşı Miro Cerar ile bir araya geldi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, "Slovenya Dışişleri Bakanı Miro Cerar ile görüşmemizde ikili ilişkilerimizi ve bölgesel gelişmeleri ele aldık. Ekonomik ilişkilerimizi ve karşılıklı yatırımlarımızı daha da artıracağız." ifadesini kullandı.

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