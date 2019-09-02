Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Slovenya ile ekonomik ilişkilerimizi ve yatırımlarımızı artıracağız
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Slovenya ile ekonomik ilişkileri ve karşılıklı yatırımları artıracaklarını bildirdi.
Bled/Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya'da düzenlenen 14. Bled Stratejik Forumu kapsamında Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ve Slovenya Başbakanı Marjan Sarec tarafından kabul edildi.
Çavuşoğlu, daha sonra Sloven mevkidaşı Miro Cerar ile bir araya geldi.
#Slovenya Dışişleri Bakanı Miro Cerar’la görüşmemizde ikili ilişkilerimizi ve bölgesel gelişmeleri ele aldık. Ekonomik ilişkilerimizi ve karşılıklı yatırımlarımızı daha da artıracağız. @MiroCerar pic.twitter.com/0DpKLe16LJ— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) September 2, 2019
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, "Slovenya Dışişleri Bakanı Miro Cerar ile görüşmemizde ikili ilişkilerimizi ve bölgesel gelişmeleri ele aldık. Ekonomik ilişkilerimizi ve karşılıklı yatırımlarımızı daha da artıracağız." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.