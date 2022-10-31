Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov'la tahıl koridorunu görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ve Lavrov'un telefon görüşmesinde tahıl koridoru, Kafkasya'daki son gelişmeler ve 3+3 bölgesel iş birliği platformu toplantısı ele alındı.
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Çavuşoğlu ayrıca İranlı ve Panamalı mevkidaşlarıyla da birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüşmede ikili ve bölgesel konular ele alındı.
Çavuşoğlu, Panama Dışişleri Bakanı Janaina Tewaney Mencomo'yla yaptığı telefon görüşmesinde ise bu göreve yeni gelen mevkidaşını tebrik etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.