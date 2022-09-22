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Dünya

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, New York'ta Astana Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'ta Astana Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Islam Doğru   | 22.09.2022
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, New York'ta Astana Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

New York

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul Toplantıları için New York'ta bulunan Çavuşoğlu, Türkevi binasında, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Astana Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı'nı icra ettik. Suriye krizine kalıcı siyasi çözüm bulunması için diplomatik çabalarımızı her alanda sürdürüyoruz." ifadelerine yer verdi.

Toplantının bir kısmına BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in de iştirak ettiği bilgisi aktarıldı.

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