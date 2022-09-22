Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, New York'ta Astana Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'ta Astana Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
New York
Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul Toplantıları için New York'ta bulunan Çavuşoğlu, Türkevi binasında, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Astana Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı'nı icra ettik. Suriye krizine kalıcı siyasi çözüm bulunması için diplomatik çabalarımızı her alanda sürdürüyoruz." ifadelerine yer verdi.
Toplantının bir kısmına BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in de iştirak ettiği bilgisi aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.