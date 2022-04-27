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Dünya

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kolombiya Cumhurbaşkanı Duque tarafından kabul edildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kolombiya'nın başkenti Bogota'da Cumhurbaşkanı Ivan Duque ile bir araya geldi.

Dildar Baykan Atalay   | 27.04.2022
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kolombiya Cumhurbaşkanı Duque tarafından kabul edildi Fotoğraf: Cem Özdel - AA

Bogota

Bakan Çavuşoğlu, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque, Dışişleri, Sağlık, Enerji ve Ticaret Bakanlarıyla bizi kabul etti. İşbirliğimizi daha da ileriye taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Paylaşımında söz konusu toplantıdan fotoğraflara da yer veren Çavuşoğlu, mesajının İspanyolcasını da paylaştı.

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