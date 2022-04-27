Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kolombiya Cumhurbaşkanı Duque tarafından kabul edildi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kolombiya'nın başkenti Bogota'da Cumhurbaşkanı Ivan Duque ile bir araya geldi.
Bogota
Bakan Çavuşoğlu, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque, Dışişleri, Sağlık, Enerji ve Ticaret Bakanlarıyla bizi kabul etti. İşbirliğimizi daha da ileriye taşıyacağız." ifadelerini kullandı.
Paylaşımında söz konusu toplantıdan fotoğraflara da yer veren Çavuşoğlu, mesajının İspanyolcasını da paylaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.