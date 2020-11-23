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Dünya

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İstanbul'daki başkonsoloslarla video konferans etkinliğinde buluştu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uluslararası Konsolosluk Topluluğu'nun video konferans etkinliğinde İstanbul'daki başkonsoloslarla bir araya geldi.

Murat Özgür Güvendik   | 23.11.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İstanbul'daki başkonsoloslarla video konferans etkinliğinde buluştu Fotoğraf: Cem Özdel/AA

Ankara

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Uluslararası Konsolosluk Topluluğu'nun gerçekleştirdiği video konferans etkinliğinde İstanbul'daki başkonsoloslarla bir araya geldiğini belirtti.

Diğer ülkelerle olan ilişkilerde konsolosluk işlerine önem verdiklerini belirten Çavuşoğlu, "Vatandaşlarımızın haklarının savunulması en önemli dış politika önceliğimiz." mesajını paylaştı.

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