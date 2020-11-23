Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İstanbul'daki başkonsoloslarla video konferans etkinliğinde buluştu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uluslararası Konsolosluk Topluluğu'nun video konferans etkinliğinde İstanbul'daki başkonsoloslarla bir araya geldi.
Ankara
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Uluslararası Konsolosluk Topluluğu'nun gerçekleştirdiği video konferans etkinliğinde İstanbul'daki başkonsoloslarla bir araya geldiğini belirtti.
📌#İstanbul Uluslararası Konsolosluk Topluluğu'nun video konferans etkinliğinde İstanbul'daki Başkonsoloslarla bir araya geldik.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) November 23, 2020
📌Diğer ülkelerle ilişkilerimizde konsolosluk işlerine önem veriyoruz.
📌Vatandaşlarımızın haklarının savunulması en önemli dış politika önceliğimiz. pic.twitter.com/8QeMFqNAVm
Diğer ülkelerle olan ilişkilerde konsolosluk işlerine önem verdiklerini belirten Çavuşoğlu, "Vatandaşlarımızın haklarının savunulması en önemli dış politika önceliğimiz." mesajını paylaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.