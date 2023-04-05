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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Sakarya'da tarım sektörü temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda konuşuyor.
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Dünya

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını şiddetli bir şekilde lanetliyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına ilişkin, "Şiddetli bir şekilde lanetliyoruz" dedi.

Zuhal Demirci  | 05.04.2023 - Güncelleme : 05.04.2023
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını şiddetli bir şekilde lanetliyoruz

Brüksel

Bakan Çavuşoğlu, Brüksel’de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, ABD Büyükelçisinin Kılıçdaroğlu'nu ziyaretine ilişkin, "Bir büyükelçinin seçim atmosferinde bir adayla görüşmesi ve taraf tutuyor görüntüsü kabul edilebilir değildir" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "(Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile) Ramazan ayında Türkiye'de bir araya gelme konusunda prensip olarak mutabık kaldık" ifadesini kullandı.

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