Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "İdlib anlaşması sayın Cumhurbaşkanımızın ve sayın Putin'in bir başarısıdır. İran da buna destek verdi." dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York ziyaretini Türk gazetecilere değerlendirdi.

Ziyareti kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın New York'a gelmesinden önce ve sonra birçok ikili görüşme yaptığına değinen Çavuşoğlu, "Çok sayıda ikili görüşmeler yaptık. 32 tane ikili görüşmeler yaptık; BM Genel Kurul Başkanı da dahil, yeni seçilen, göreve yeni başladı. 22 tane çok taraflı etkinlikte konuşma yaptık." bilgisini paylaştı.

Bazı toplantılarda da Cumhurbaşkanı Erdoğan katılamadığı için kendisinin bulunduğunu belirten Çavuşoğlu, "Herkesin gözü Türkiye'deydi. Göç konusunda Türkiye'nin yaptıklarını herkes biliyor ama biz de bu yükün paylaşılması konusunda daha duyarlı olmaları gerektiğini hepsine tüm toplantılarda ve ikili görüşmelerde anlattık." diye konuştu.

Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"İdlib anlaşması gerçekten sayın Cumhurbaşkanımızın ve sayın Putin'in bir başarısıydı ve İran da buna çok güçlü bir destek verdi. Görüştüğümüz herkesten çok güçlü destek aldık. Hatta bizim katılmadığımız toplantılarda bile konuşmalarında herkes, Trump dahil Türkiye'ye teşekkür etti.

Bizim amacımız, burada özellikle siyasi sürecin önündeki en büyük engel olan çatışmaları tamamen durdurmak ve insani dramların önüne geçmek. Siyasi süreci hızlandırmak, şimdi bunun için yeni bir fırsat doğdu. Yeni kurulacak anayasa komisyonuna da çok güçlü destek veriyoruz."

İdlib anlaşmasının uygulanmasıyla ilgili de dün İran ve Rusya dışişleri bakanlarıyla üçlü bir toplantı yapıldığını anımsatan Çavuşoğlu, Suriye konusunda Avrupa Birliğinin düzenlediği toplantı dahil birçok toplantıya katıldığını söyledi.

Muhabir: Dildar Baykan