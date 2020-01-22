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Dünya

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Guatemalalı mevkidaşı Brolo'yu tebrik etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Guatemala'nın yeni Dışişleri Bakanı Pedro Brolo'yu kutladı.

Tevfik Durul   | 22.01.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Guatemalalı mevkidaşı Brolo'yu tebrik etti

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Guatemalalı mevkidaşı Brolo ile telefon görüşmesi yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, görüşmede, ülkesinin dışişleri bakanlığı görevine getirilen Pedro Brolo'yu yeni görevi dolayısıyla tebrik etti.

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