Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Guatemalalı mevkidaşı Brolo'yu tebrik etti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Guatemala'nın yeni Dışişleri Bakanı Pedro Brolo'yu kutladı.
Ankara
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Guatemalalı mevkidaşı Brolo ile telefon görüşmesi yaptı.
Bakan Çavuşoğlu, görüşmede, ülkesinin dışişleri bakanlığı görevine getirilen Pedro Brolo'yu yeni görevi dolayısıyla tebrik etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.