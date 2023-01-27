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Dünya

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan hain saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz

Muhammet Tarhan   | 27.01.2023
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan hain saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan hain saldırıyı en güçlü şekilde kınadıklarını, "Can Azerbaycan’ın her daim yanında olduklarını" vurguladı.

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