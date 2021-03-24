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Dünya

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile bir araya geldi

Ömer Tuğrul Çam   | 24.03.2021
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile bir araya geldi Fotoğraf: Fatih Aktaş/AA

Brüksel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile Brüksel'deki NATO karargahında bir araya geldi.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Brüksel'de bulunan iki bakan, Blinken'ın göreve gelmesinin ardından ilk kez yüz yüze görüşme yapıyor.

Çavuşoğlu ile Blinken daha önce 15 Şubat'ta telefon görüşmesi yapmış ve ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel meseleler, terör örgütleri FETÖ ve PKK/PYD, terörizmle mücadele, S-400, Suriye ve Doğu Akdeniz konularında değerlendirmelerde bulunmuşlardı.

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