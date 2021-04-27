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Dünya

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran'dan, Fransa'da Türk belediye meclis üyesinin istifaya zorlanmasına tepki

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Fransa'da Ermeni terör örgütü ASALA saldırılarında şehit olan Türk diplomatların anısına yapılan bir paylaşımı beğenen Türk belediye meclis üyesi Yıldırım'ın istifaya zorlanmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Gülsüm İncekaya   | 27.04.2021
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran'dan, Fransa'da Türk belediye meclis üyesinin istifaya zorlanmasına tepki

İstanbul

Yavuz Selim Kıran, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Ermeni terörü saldırılarında şehit olan Türk diplomatlara ait görseli beğenen Fransa'nın Valence kent meclisinde encümen olarak görev yapan Yasin Yıldırım'ın istifa ettirilmesine tepki gösterdi.

İfade özgürlüğü konusunda her fırsatta ders vermeye çalışanların, huzurlarını bozan gerçeklerle karşılaşınca her türlü baskıyı kendilerine hak gördüklerini kaydeden Kıran, "Terör örgütü ASALA'nın şehit ettiği diplomatlarımızı yad eden bir siyasetçinin istifaya zorlanması kabul edilemez." ifadesini kullandı.

ASALA’yı kınayan iletiyi beğendiği için istifa etmek zorunda kaldı

Fransa'nın Valence kent meclisinde encümen olarak görev yapan Yasin Yıldırım, kardeşinin sosyal medyada paylaştığı, Türkiye Dışişleri Bakanlığının "Ermeni terörü saldırılarında şehit diplomatlarımız" başlıklı görseli beğendi.

Ermeni derneklerinin şikayeti ve baskısı üzerine, Belediye Başkanı Nicolas Daragon, Yıldırım'dan istifa etmesini istedi.

Yıldırım, baskılar üzerine görevinden istifa etmek zorunda kaldı.

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