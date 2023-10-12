Diplomatik Kaynaklar: İsrail ve Filistin’de yaşanan çatışmalarda bir Türk vatandaşı hayatını kaybetti
Ankara
Diplomatik Kaynaklar, "İsrail ve Filistin’de yaşanan çatışmalarda, çifte vatandaşlığı bulunan bir Türk vatandaşı hayatını kaybetti." açıklamasında bulundu.
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