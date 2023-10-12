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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Diplomatik Kaynaklar: İsrail ve Filistin’de yaşanan çatışmalarda bir Türk vatandaşı hayatını kaybetti

Mehmet Şah Yılmaz  | 12.10.2023 - Güncelleme : 12.10.2023
Diplomatik Kaynaklar: İsrail ve Filistin’de yaşanan çatışmalarda bir Türk vatandaşı hayatını kaybetti

Ankara

Diplomatik Kaynaklar, "İsrail ve Filistin’de yaşanan çatışmalarda, çifte vatandaşlığı bulunan bir Türk vatandaşı hayatını kaybetti." açıklamasında bulundu.

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