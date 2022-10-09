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Dünya

Dinamo Kiev'in maçı hava saldırısı uyarısı nedeniyle yarıda kaldı

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki rakiplerinden Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımı ile Ruh Lviv'i arasındaki lig maçı 80. dakikada hava saldırısı uyarısı nedeniyle yarıda kaldı.

Fatih Erel   | 09.10.2022
Dinamo Kiev'in maçı hava saldırısı uyarısı nedeniyle yarıda kaldı

Istanbul

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dinamo Kiev takımı, Ukrayna Premier Lig'de Lviv kentinde oynanan Dinamo Kiev ile Ruh Lviv arasındaki maçın 80. dakikada hava saldırısı uyarısı nedeniyle yarıda kaldığını duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle yapılan hava saldırısı uyarısı sonrası iki takım oyuncularının sığınaklara gittiği karşılaşmada, Dinamo Kiev takımı maçı 2-0 önde götürüyordu.

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