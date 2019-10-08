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Dünya

Dimitris Avramopoulos: Tüm taraflar göç mutabakatının taahhütlerini yerine getiriyor

AB Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Komisyon Üyesi Avramopoulos, "Tüm taraflar, Türkiye ile AB arasındaki göç mutabakatına ilişkin taahhütlerini yerine getirmeye devam ediyor." dedi.

Şerife Çetin   | 08.10.2019
Dimitris Avramopoulos: Tüm taraflar göç mutabakatının taahhütlerini yerine getiriyor

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Komisyon Üyesi Dimitris Avramopoulos, Lüksemburg'da son kez katıldığı AB Adalet ve İçişleri Konseyi toplantısından sonra basına açıklamalarda bulundu.

Göçün Avrupa'nın ve tüm dünyanın son 5 yıldır siyasi gündeminde bulunduğuna dikkati çeken Avramopoulos, "Avrupa'da göç krizi, bazı terör saldırılarıyla aynı zamana denk geldi. Bu iki gelişme, Avrupa'nın birliğini ve temel değerlerini sorgulatır hale getirdi." diye konuştu.

Avramopoulos, Avrupa'nın 5 yıl öncesine göre ciddi ilerleme kaydettiğini ancak daha "yapılacak çok şey olduğunu" ifade ederek, güvenlik ve göç konusunun Avrupa gündemini meşgul etmeyi sürdüreceğini vurguladı.

"Tüm taraflar mutabakatın taahhütlerini yerine getiriyor"

Toplantıda göç rotalarını da ele aldıklarını aktaran Avramopoulos, genel anlamda düzensiz göç akınının kriz öncesi dönemlere gerilediğini ancak Avrupa'nın "ihtiyatlı" davranmaya devam etmesi gerektiğini kaydetti.

Avramopoulos, "Doğu Akdeniz'deki durum endişe verici. Bu nedenle Türkiye ve Yunanistan'a ziyaret düzenledik. Tüm taraflar, Türkiye ile AB arasındaki göç mutabakatına ilişkin taahhütlerini yerine getirmeye devam ediyor. Bu, Türkiye ve AB'nin birlikte üstleneceği ortak bir sorumluluktur." değerlendirmesinde bulundu.

Merkez Akdeniz rotasında düzensiz göçün düşük seyretmeye devam ettiğine dikkati çeken Avramopoulos, bu durumun korunması gerektiğini ifade etti.



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