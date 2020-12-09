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Dünya

Deyrizorlu Araplar terör örgütü YPG/PKK'ya karşı protestolarını sürdürüyor

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde terör örgütü YPG/PKK işgalinde yaşayan Araplar, bölge halkı arasında ayrımcılık yapılması, kötü yaşam koşulları ile bölgede giderek yaygınlaşan rüşvet ve yolsuzluğu protesto etti.

Mohamad Misto, Ethem Emre Özcan   | 09.12.2020
Deyrizorlu Araplar terör örgütü YPG/PKK'ya karşı protestolarını sürdürüyor

Deyrizor

AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Suriye'nin doğusunda yer alan Deyrizor'un doğu kırsalındaki Ebu Hamam beldesinde toplanan yaklaşık 500 kişi, terör örgütüne karşı gösteri düzenledi.

Göstericiler, terör örgütünün bölge halkını su ve iletişim gibi temel hizmetlerden mahrum bırakmasına tepki gösterdi.

Bölgede giderek yaygınlaşan rüşvet ve yolsuzluk protesto edildi

Toprakları YPG/PKK tarafından işgal edilen Araplar, terör örgütü karşıtı slogan atarak, Suriyeliler arasında ayrımcılık yapılmasını ve bölgede giderek yaygınlaşan rüşvet ve yolsuzluğu protesto etti.

Irak sınırına hakim Deyrizor kırsalında örgüt işgalindeki Şaitat bölgesinde 5 Aralık'ta toplanan yaklaşık 1000 kişi de YPG/PKK'nın bölge halkını yakıtsız bırakmasını protesto ederek, örgütün petrol yataklarını işgalinin son bulmasını istemişti.

Deyrizor il merkezi Esed rejimi güçlerinin kontrolünde, Deyrizor ilinin Fırat Nehri'nin doğusunda kalan toprakları ise ABD destekli terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor.

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