Dolar
34.96
Euro
36.71
Altın
2,656.36
ETH/USDT
3,934.90
BTC/USDT
105,306.00
BIST 100
10,052.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AFAD Başkanı Okay Memiş, Suriye'deki Sednaya Askeri Hapishanesinde mahsur kaldığı düşünülen kişiler için gönderilen arama kurtarma ekibinin çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
logo
Dünya

Devrik lider Esed, Rus üssüne sığındığını ve Moskova'nın talimatıyla Rusya'ya götürüldüğünü savundu

Suriye'deki Baas rejiminin devrik lideri Beşşar Esed, ülkeden kaçmasından sonra yaptığı ilk açıklamada, çatışmalar sırasında Rus üssüne sığındığını ve Moskova'dan gelen talimatla buradan götürüldüğünü iddia etti.

Tuğba Altun  | 16.12.2024 - Güncelleme : 16.12.2024
Devrik lider Esed, Rus üssüne sığındığını ve Moskova'nın talimatıyla Rusya'ya götürüldüğünü savundu

Ankara

Esed, Suriye'de devrilen Baas rejimine ait resmi sosyal medya hesaplarından ülkeden kaçışına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Güvenlik nedenleriyle" açıklama yapmasının zaman aldığını iddia eden Esed, Suriye'den kaçışının planlı olmadığını ve 8 Aralık sabahına kadar Şam'da kalarak görevine devam ettiğini ileri sürdü.

Esed, muhaliflerin Şam'a ulaşmasıyla Rusya ile koordinasyon halinde çatışmaları yönetmek için Lazkiye'ye gittiğini ve Hımeymim Hava Üssü'ne varmasıyla rejim güçlerinin askeri pozisyonunu kaybettiğinin anlaşıldığını savundu.

Sığındığı Rus askeri üssünün de insansız hava araçları saldırısına uğradığını ileri süren Esed, 8 Aralık akşamı Moskova'nın, Hımeymim Hava Üssü Komutanlığına kendisi için Rusya'ya derhal bir "tahliye" düzenlenmesi talimatında bulunduğunu iddia etti.

Esed, olaylar sırasında geri çekilmeyi ya da sığınma talebinde bulunmayı hiçbir zaman düşünmediğini öne sürdü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım'dan aleyhinde asılan pankarta ilişkin açıklama: Hukuk yoluyla gereğini yapacağız
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
Açık deniz karakol gemisi TCG AKHİSAR ilk seyrini gerçekleştirdi
Beşiktaş'ta İETT otobüsünün neden olduğu ölümlü kaza güvenlik kamerasında
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı

Benzer haberler

Devrik lider Esed, Rus üssüne sığındığını ve Moskova'nın talimatıyla Rusya'ya götürüldüğünü savundu

Devrik lider Esed, Rus üssüne sığındığını ve Moskova'nın talimatıyla Rusya'ya götürüldüğünü savundu

Financial Times: Esed, 2 yıl boyunca Rusya'ya yaklaşık 250 milyon dolar kaçırdı

ABD'nin Suriye politikasının çöküşü

İsrail, Suriye'nin başkenti Şam ile Dera ve Humus kentlerine hava saldırıları düzenledi

İsrail, Suriye'nin başkenti Şam ile Dera ve Humus kentlerine hava saldırıları düzenledi
İsrail ordusu, Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'ye 500'ün üzerinde hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'ye 500'ün üzerinde hava saldırısı düzenledi
AB, Suriyeli mültecilerin zorla geri gönderilmesinin "şu an mümkün olmadığını" belirtti

AB, Suriyeli mültecilerin zorla geri gönderilmesinin "şu an mümkün olmadığını" belirtti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet