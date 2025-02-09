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Dünya

Devrik Baas rejiminin yasakladığı film, Suriye'de ilk kez seyirciyle buluştu

Devrik Baas rejimi döneminde yasaklı filmler listesinde yer alan "Kötü Oğul", Suriye'de ilk kez başkent Şam'da seyirciyle buluştu.

Ethem Emre Özcan  | 09.02.2025 - Güncelleme : 10.02.2025
Devrik Baas rejiminin yasakladığı film, Suriye'de ilk kez seyirciyle buluştu

Şam

Oyuncu Gatfan Gannum'un yönetmenliğini üstlendiği filmin gösterimi Şam'daki Devlet Opera binasında yapıldı.

Sanatseverler, Baas rejimi döneminde yasaklı olan filmin ülke içindeki ilk gösterimine büyük ilgi gösterdi.

2024'te çekilen "Kötü Oğul" filmi, Hafız Esed ve Beşşar Esed dönemlerinde Baas rejiminin halka yönelik zulmü ve baskısını anlatıyor.

Gannum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rejimin "yasaklı filmler" listesinde yer alan filmin gösterime girmesinden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Çok sayıda kişinin burada olmasından dolayı çok mutluyum. Katılım sağlamalarından dolayı gururluyum." dedi.

Filmin Suriye'de seyirciyle buluşması dileğinin gerçekleştiğini anlatan Gannum, "Filmin Suriye'de gösterime girmesini istediğimi daha önce dile getirmiştim. İnsanların sinemaya ilgi göstermesini hep istiyorum. Vatandaşlar bu çalışmalara çok istekli. Filmi izlemeye gelen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

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