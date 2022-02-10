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Dünya

Deutsche Welle'nin işten çıkardığı Lübnanlı gazeteci kararın hukuk dışı olduğunu söyledi

Gülşen Topçu   | 10.02.2022
Deutsche Welle'nin işten çıkardığı Lübnanlı gazeteci kararın hukuk dışı olduğunu söyledi

Lebanon

Alman kamusal medya kuruluşu Deutsche Welle'nin (DW), "antisemitik ifadeler kullandığı" iddiasıyla işine son verdiği gazetecilerden Lübnanlı Davud İbrahim, kararı "hukuk dışı ve mantıksız" olarak nitelendirdi.

İbrahim, DW Genel Müdürü Peter Limbourg'un 8 Şubat'ta, 5 Arap gazetecinin işten çıkarıldığını, 8 şüpheli hakkında ise incelemenin sürdüğünü açıklamasıyla ilgili AA muhabirine konuştu.

Kararın hukuk dışı ve DW ile yaptıkları sözleşmeye aykırı olduğunu belirten İbrahim, "Sözleşmenin maddelerinden biri çalıştığım ülkenin (Lübnan) kanunlarına saygı gösterilmesini öngörüyor. Lübnan kanunları İsrail'i, Lübnan'la savaş halinde olan ve topraklarının bir kısmını işgal eden devlet olarak görüyor. Bu nedenle İsrail'e düşmanlık Lübnan kanunlarına uygun bir pozisyon." dedi.

İbrahim "Yahudi düşmanlığı ise mantıksız bir suçlama, çünkü biz kendimizi Sami (Semitic) olarak görüyoruz. Neden kendime düşmanlık edeyim?" ifadelerini kullandı.

DW Genel Müdürü Peter Limbourg, 8 Şubat'ta düzenlenen basın toplantısında, 5 Arap gazetecinin işten çıkarıldığını, 8 şüpheli hakkında ise incelemenin sürdüğünü doğrulamıştı.

Lübnan Basın Editörleri Sendikası konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Lübnanlı Davud İbrahim ve Basil el-Arizi ile 3 Arap uyruklu çalışanın işten çıkarılması kararını kınamıştı.

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