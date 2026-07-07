Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremden en çok etkilenen La Guaira kentinde psikolog ve doktorlardan oluşan gönüllüler, afetin etkilerini azaltmak için düzenledikleri etkinliklerle çocuklara destek oluyor.

Depremin vurduğu Venezuela'da gönüllüler afetin etkisini azaltmak için çocuklara destek veriyor Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremden en çok etkilenen La Guaira kentinde psikolog ve doktorlardan oluşan gönüllüler, afetin etkilerini azaltmak için düzenledikleri etkinliklerle çocuklara destek oluyor.

Gönüllüler, La Guaira'nın Playa Grande bölgesinde AA muhabirine yaptıkları etkinlikleri ve depremin Venezuelalı çocuklar üzerindeki etkisini anlattı.

Klinik Psikolog Mariana Villegas, deprem sonrasında çocuklara ve gençlere yardım etmeyi ve onların "yüzünü güldürmeyi" amaçladıklarını, görevlerinin bu olduğunu söyledi.

Villegas, gıda ve hijyen malzemesi gibi insani yardım da ulaştırdıklarını belirterek, "Gerek psikolojik ilk yardım, gerek yas süreci yönetimi gerekse duygular üzerine çalışmalar yaparak hissettiklerini ifade edebilecekleri bir alan bulmalarını sağlıyoruz." dedi.

"Depremzede çocuklarla eğlence ve dinlenme aktiviteleri düzenliyoruz"

La Guaira ve başkent Caracas'ta çeşitli çadır kampları gezdiklerini söyleyen Villegas, "Depremzede çocuklarla eğlence ve dinlenme aktiviteleri düzenliyoruz. Daha çok, hissettiklerini çizmelerini ve boyamalarını sağlıyoruz. Annelerini, babalarını kaybetmiş olan yetim çocuklarla karşılaştığımız bazı özel durumlar da oluyor." diye konuştu.

Villegas, etkinlik yaptıkları çocuklara işaret ederek, "Bu çocukların büyük bir çoğunluğu zaten evlerini kaybetmiş durumda veya evleri ikamet edilemez halde. Dolayısıyla onlara daha çok eşlik etmeye, yanlarında olmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Çocuklara kendilerini yalnız hissetmeyecekleri bir alan açmaya çalıştıklarını belirten Villegas, depremzede çocukların yas süreçleri ve duyguları üzerinde çalışılması gerektiğini kaydetti.

"Çocuklar sadece evlerini değil anılarının olduğu yerleri kaybetti"

Villegas, depremzede ailelere de mevcut durumla başa çıkmaları için destek olduklarını aktararak, "Çocukların rutinleri tamamen değişti. Artık okula gitmiyorlar, komşuları veya aile bireyleri hayatını kaybetti. Evleri artık yok, üstelik sadece ev olarak değil, anılarının, oyuncaklarının olduğu yerleri kaybettiler." dedi.

Bazı çocukların hala depreme yakalandığı kıyafetleriyle kaldığını belirten Villegas, "Az önce sadece üzerindeki kıyafetleri olan bir çocuk hakkında konuşuyorduk. Başka giyecek giysisi kalmamış. Bu çok sarsıcı bir durum." değerlendirmesinde bulundu.

Villegas, çocukların masumiyetine vurgu yaparak, "Yine de çocukların o asilliği ve temiz kalpliliğiyle, bize hep mutlu olduklarını söylüyorlar çünkü bu durumu bir tatil gibi görüyorlar. Elbette ağlayanlar, öfkeli olan ve vurmaya başlayanlar da var ama bu da onların duygularının yani çektikleri büyük acının bir parçası." diye konuştu.

Depremzedelere gönderilen yardımların önemine dikkati çeken Villegas, Venezuela'ya gönderilen uluslararası yardımlar için teşekkür ederek, bu yardımların devam etmesini istedi.

18 günlük bebeği olan bir kişiyi kurtarmak karar verici oldu

Gönüllülerin öncülerinden Merliandreina Quintero da gönüllülerin sivil bir girişim olduğunu, özel şirketlerden finansal destek aldıklarını ve Caracas ile La Guaira'da insani yardım dağıtım merkezi kurmayı amaçladıklarını söyledi.

Caracas'tan olduğunu aktaran Quintero, çocuklar için psikolojik destek aktiviteleri düzenlediklerini kaydederek "Şu anda 10 çocuk psikoloğu, 5 gönüllü doktor ve diğer alanlarda uzman kişilerden oluşan bir ekibiz." dedi.

Depremin ardından La Guaira'ya yardım için geldiğini söyleyen Quintero, "18 günlük yeni doğmuş bebeği olan bir arkadaşımızı enkazdan çıkarmayı başardık. O andan itibaren, her gün buraya gelmeye karar verdim. Farklı binalardaki insanlara ekipman, yiyecek dağıtarak yardım etmek için buradayım." diye konuştu.

Quintero, "Bence yardım edebilmekten daha tatmin edici bir şey yok. Az da olsa bir katkıda bulunduğunuzda, birinin yüzünü güldürdüğünüzü ve birine yardım edebildiğinizi görüyorsunuz." dedi.

Venezuela halkının toparlanması aylar sürecek

Depremzede çocukların aktivitelerle yaşananları kabullenmeye çalıştığını söyleyen Quintero, bir çocuğun yüzünü güldürmenin kendileri için "en büyük ödül" olduğunu söyledi.

Quintero, "Şu anda Venezuela imkansız olduğunu sandığı bir dönemden geçiyor. Bizim için tüm uluslararası yardımlar çok önemli. Hala yardıma, bu süreçte bize katılacak, destek olacak insanlara ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Venezuela'da depremin etkilerinin giderilmesinin uzun vadeli olduğuna işaret eden Quintero, "Bu bir günde bitecek bir şey değil. Halk olarak yakınlarını kaybedenler ve depremden zarar gören tüm ailelerin toparlanabilmesi aylar sürecek." diye konuştu.