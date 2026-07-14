Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve beraberindeki heyet, TCG İstanbul fırkateyni ile Suriye'nin Lazkiye kentine ziyarette bulundu.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu, TCG İstanbul fırkateyni ile Lazkiye'yi ziyaret etti Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve beraberindeki heyet, TCG İstanbul fırkateyni ile Suriye'nin Lazkiye kentine ziyarette bulundu.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile Suriye arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve Suriye Silahlı Kuvvetlerinin yeniden yapılandırılması çerçevesinde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve beraberindeki heyet, dün TCG İstanbul fırkateyni ile Lazkiye'yi ziyaret etti.

Oramiral Tatlıoğlu, Lazkiye'ye varışında Suriye Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed El Suud tarafından rıhtımda karşılandı. Daha sonra iki komutan heyetler arası toplantılar gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz da yer aldı.

Ziyaret kapsamında Lazkiye Askeri Limanı'nda incelemelerde bulunuldu.

Şam Büyükelçisi Yılmaz: Türkiye-Suriye işbirliği deniz kuvvetleri alanında da gelişiyor

Türkiye’nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Suriye Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed el-Suud’un daveti üzerine Lazkiye’yi ziyaret eden Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu başkanlığındaki askeri heyetin, Türkiye Deniz Kuvvetlerine ait gemilerin demirlediği Lazkiye Limanı’nda temaslarda bulunduğunu paylaştı.

"Türkiye-Suriye işbirliği ve dayanışması deniz kuvvetleri alanında da gelişiyor" ifadelerini kullanan Yılmaz, bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Oramiral Tatlıoğlu başkanlığındaki askeri heyetin Lazkiye’de Suriye Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral El-Suud ile bir araya geldiğini de aktaran Yılmaz, "Oramiral Ercüment Tatlıoğlu başkanlığındaki askeri heyetimizi ağırlamaktan gurur duyduk. TCG İstanbul, Lazkiye’de göğsümüzü kabarttı." değerlendirmesinde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı gemilerin dün Suriye’nin Lazkiye Limanı’na liman ziyareti gerçekleştirdiğini açıklamıştı.