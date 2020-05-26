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Dünya

DEAŞ'ın sözde Irak sorumlusu öldürüldü

Irak terörle mücadele birimi, terör örgütü DEAŞ'ın sözde Irak sorumlusunun öldürüldüğünü bildirdi.

İdiris Okuduci   | 26.05.2020
DEAŞ'ın sözde Irak sorumlusu öldürüldü

İstanbul
Irak terörle mücadele birimi, terör örgütü DEAŞ'ın sözde Irak sorumlusunun öldürüldüğünü bildirdi. 

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