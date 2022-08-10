Dolar
17.96
Euro
18.38
Altın
1,791.18
ETH/USDT
1,692.00
BTC/USDT
23,054.00
BIST 100
2,798.66
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

DEAŞ'ın oğlunu öldürdüğü, aylarca esir tuttuğu 70 yaşındaki Ezidi kadının acısı dinmiyor

Terör örgütü DEAŞ’ın Irak'ın Sincar ilçesine 8 yıl önceki saldırısında oğlunu kaybeden, yakınları kaçırılan ve kendisi de 1,5 yıl örgütün esaretinde kalan Sincarlı Ezidi Sara Revo, yaşadığı acılar nedeniyle ilaç kullanmadan uyuyamadığını söyledi.

Ekip   | 10.08.2022
DEAŞ'ın oğlunu öldürdüğü, aylarca esir tuttuğu 70 yaşındaki Ezidi kadının acısı dinmiyor

Duhok

Terör örgütü DEAŞ’ın Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesine 8 yıl önceki saldırısında oğlunu kaybeden, yakınları kaçırılan ve kendisi de 1,5 yıl örgütün esaretinde kalan Sincarlı Ezidi Sara Revo, yaşadığı acılar nedeniyle ilaç kullanmadan uyuyamadığını söyledi.

Haziran 2014'te Irak topraklarının neredeyse üçte birini işgal eden DEAŞ, Ezidilerin çoğunlukta yaşadığı Sincar'da, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce kişiyi kaçırıp öldürdü ve alıkoydu.

DEAŞ'ın Sincar'a saldırısının üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen, terör örgütü tarafından kaçırılan ve yakınlarını kaybedenlerin acısı devam ediyor.

Oğlu, gelini ve torunlarıyla kaçırıldı

Duhok'taki Şarya Mülteci Kampı'nda torunlarıyla yaşayan 70 yaşındaki Sincarlı Revo, yıllar önce yaşadıklarını ve dinmeyen acısını AA muhabirine anlattı.

DEAŞ'ın 3 Ağustos 2014'te Sincar’a saldırısında kendisiyle birlikte ailesinden 9 kişiyi kaçırdığını söyleyen Ezidi kadın, "O karanlık gün, sabah saatlerinde evden çıktık. DEAŞ’ın kurduğu tuzağa düştük. Ben ve birkaç akrabamız esir düştük. Ancak o gün herkes kendi derdine düşmüştü. O gün oğlum da bizimle birlikteydi." dedi.

Oğlu, gelini ve torunlarıyla DEAŞ'a esir düştüklerini ifade eden Revo, esaret günlerinin çok kötü olduğunu belirtti.

"Götürülen erkeklerin öldürüldüklerini biliyorduk"

Revo, "İlk başta bizi Telafer’e götürdüler. Genç kızları bizden ayırıyorlardı. Kimse de ses çıkaramıyordu çünkü öldürüyorlardı. Götürülen erkeklerin öldürüldüklerini biliyorduk." diye konuştu.

Üç gün sonra oğlu ile 3 erkeğin de kendilerinden ayrıldığını anlatan Revo, "Ben 1,5 yıl sonra esaretten kurtuldum ve oğlumla diğer 3 erkeğin Telafer yakınlarında öldürüldüklerini anladım. Çünkü elbiselerinden tanıdım." ifadelerini kullandı.

"İlaç kullandığımda biraz sakinleşiyorum"

Revo, torunlarının da kendisiyle kurtulduğunu ancak gelininin ancak 5 sene sonra özgürlüğüne kavuştuğunu dile getirdi.

Acılı kadın, "Gelinim kurtulduktan sonra bizi bıraktı ve Avrupa'ya gitti. Bu üç çocuk annesiz ve babasız kaldı." dedi.

Yaşadıklarını unutamadığını vurgulayan Revo, "Götürülen erkekler kasaturalarla öldürülüyordu. Esaretten kurtulmamın üzerinden 6,5 yıl geçmesine rağmen psikolojik sorunlarım nedeniyle sürekli ilaç kullanıyorum. İlaç kullandığımda biraz sakinleşiyorum yoksa her gün o stresle yaşıyorum ve uyuyamıyorum." diye konuştu.

Bir oğlunu DEAŞ'ın öldürdüğü Ezidi kadın, oğullarından ikisini ise trafik kazası ve bir patlamada yitirdiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'dan yola çıkan 54 Suriyeli, Hatay ve Kilis'ten ülkelerine uğurlandı
Deniz Kuvvetlerine ait İHA, Yunanistan'ın düzensiz göçmenlerin botunu geri ittiği anları görüntüledi
Muş'ta çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez AA Editör Masası'na konuk olacak
İstanbul'da AK Partili belediyelerdeki işçilere yüzde 80 zam

Benzer haberler

DEAŞ'ın oğlunu öldürdüğü, aylarca esir tuttuğu 70 yaşındaki Ezidi kadının acısı dinmiyor

DEAŞ'ın oğlunu öldürdüğü, aylarca esir tuttuğu 70 yaşındaki Ezidi kadının acısı dinmiyor

Irak’ta Sadr’ın destekçileri "eylem alanını genişletmek için" talimat bekliyor

Irak'taki kamplarda kalan Suriyeliler, terör örgütü YPG/PKK nedeniyle evlerine dönemiyor

Sudan'dan Avrupa hayaliyle geldiği Bağdat'ta Iraklıların zamanını ayarlıyor

Sudan'dan Avrupa hayaliyle geldiği Bağdat'ta Iraklıların zamanını ayarlıyor
Irak'ta Sadr'ın 'kontrollü kaos' hesapları

Irak'ta Sadr'ın 'kontrollü kaos' hesapları
Irak'taki Haşdi Şabi, Sadr'ın parlamentoyu feshetme çağrısını reddetti

Irak'taki Haşdi Şabi, Sadr'ın parlamentoyu feshetme çağrısını reddetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet